Concorso Villa d´Este 2022: ritorna la passerella retrò

Ritorna l’annuale appuntamento con lo stile classico e la passione delle auto d’epoca nell’esclusiva cornice del Lago di Como. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, in programma dal 20 al 22 maggio 2022, rivede per quest’anno il suo format abituale e sospende il Concorso di Motociclette.



Una novità è rappresentata dall’apertura al pubblico durante il fine settimana a Villa Erba, Cernobbio dove il BMW Group Classic invita a vivere una giornata secondo il motto Casually Celebrating Cars.



Nei giardini di Villa Erba, molti appassionati mostreranno le loro preziose vetture. Per i veicoli più spettacolari della storia di BMW M sarà messa a disposizione un’area riservata. L’evento vedrà la presenza di circa cinquanta auto che rappresentano quasi un secolo di storia automobilistica, suddivise in sette classi:

Classe A: The golden Age of Elegance: The Art Deco Era of Motor Car Design

Classe B: Kompressor! The Supercharged Mercedes-Benz

Classe C: Celebrating 150 Seasons at Villa d’Este: How grand Entrances were once made

Classe D: The Cavallino at 75: Eight Decades of Ferrari represented in eight Icons

Classe E: Born for the Racetrack: Win on Sunday, sell on Monday

Classe F: 50 Years of Mean Machinery: BMW’s M Cars and their Ancestors

Classe G: Breaking the Speed Barrier: Pioneers that chased the magic 300 kph



Come società affiliata di BMW AG, BMW Motorsport GmbH festeggia i 50 anni della sua fondazione ed espone numerose auto da collezione di BMW Group Classic. Anche il 75esimo anniversario di Ferrari troverà una categoria dedicata e inoltre, il 2022 è un anno celebrativo per Villa d'Este.

Originariamente progettata come residenza privata per il cardinale Tolomeo Gallio nel XVI secolo e trasformata in un hotel nel 1873, Villa d'Este festeggia quest'anno la sua 150esima stagione.



Tornando all´evento, la parata principale del Concorso si svolgerà sabato nei giardini di Villa d’Este, in questa giornata verrà consegnata la Coppa d’Oro Villa d’Este, premio assegnato per Referendum pubblico all’auto più bella ed elegante.



Il momento clou dell’evento è programmato domenica 22 nei giardini di Villa d’Este, con l’esposizione delle auto storiche e delle Concept Car e la proclamazione del vincitore di ogni classe.