Fiat Topolino: soluzione green per la città

Dedicata alla mobilità urbana, la nuova Fiat Topolino evoca l’iconico modello prodotto dal 1936 al 1955, ora completamente reinventato per rispondere alle esigenze della sostenibilità.



Siamo di fronte ad un quadriciclo completamente elettrico, che porta con sé tutto il brio e l’agilità tipici della Fiat 500, vettura iconica che ha messo in atto un’autentica rivoluzione al suo arrivo.



La nuova Topolino resta al fedele a quello spirito, ispirando leggerezza e ottimismo, soprattutto tra la clientela più giovane, per quanto non si rivolga ad un target ben preciso, ma sicuramente ampio ed eterogeneo.



Soluzione perfetta per spostarsi facilmente nell’ambiente urbano, si propone con un design compatto e con una propulsione eco friendly, facendosi portavoce di uno stile di vita all’insegna della sostenibilità adatto alle esigenze di tutta la famiglia.



La proposta di questa inedita vettura rientra in quel cammino che il brand ha intrapreso verso l'elettrificazione e risponde al concetto di It’s only green when it’s green for all, un evidente richiamo ad una guida sostenibile ma anche accessibile.