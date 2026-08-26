GTA 6: due video trapelati e 2,8 miliardi di dollari in fumo

Ci sono modi decisamente complicati per perdere 2,8 miliardi di dollari. Puoi costruire un aeroporto nel posto sbagliato. Puoi comprare una squadra di calcio che gioca malissimo. Oppure, puoi semplicemente lasciare che qualcuno pubblichi su Internet alcuni video di GTA 6 prima che Rockstar sia pronta a mostrarli.



A quanto pare, l'ultima è la soluzione più rapida.



Nel giro di circa 48 ore, le azioni di Take-Two Interactive, la società proprietaria di Rockstar Games, hanno perso circa il 5%, cancellando dalla capitalizzazione di mercato qualcosa come 2,83 miliardi di dollari. Una cifra talmente grande da sembrare inventata per dare un titolo migliore a questo articolo. E invece no.



Naturalmente nessuno ha preso 2,83 miliardi di dollari dal conto corrente di Take-Two e li ha buttati in un tombino, la Borsa funziona in maniera leggermente più surreale: basta che il valore delle azioni scenda perché, sulla carta, miliardi di dollari di valore spariscano nel giro di qualche ora.



E tutto questo per un videogioco. Non uno qualunque, però.



GTA 6 è diventato qualcosa che va ben oltre il semplice concetto di videogioco. È diventato una specie di evento mondiale che Rockstar sta preparando da anni con la stessa discrezione con cui un governo potrebbe preparare un lancio spaziale: ogni immagine ufficiale viene centellinata, ogni trailer analizzato al microscopio e ogni informazione custodita come se contenesse i codici di lancio di un'arma nucleare.



Poi però qualcuno chiamato CyberLeek decide che, forse, tutta questa segretezza era un po' sopravvalutata; online hanno iniziato a comparire filmati apparentemente provenienti da una build giocabile di GTA 6, mostrando sequenze di gameplay e porzioni del mondo di gioco che Rockstar avrebbe evidentemente preferito tenere nascoste ancora per un po'.



Perché un leak normalmente rovina una sorpresa. In questo caso ha fatto qualcosa di molto più costoso: ha interferito con una macchina commerciale che vale miliardi.



Rockstar aveva costruito intorno a GTA 6 un'attesa quasi irripetibile e adesso si ritrova a fare quello che nessun sviluppatore vorrebbe mai fare: inseguire il proprio gioco su Internet, chiedendo alle piattaforme di rimuovere i filmati mentre questi continuano a ricomparire altrove.



Take-Two è arrivata persino a rivolgersi ai tribunali, chiedendo informazioni a Microsoft e Discord per cercare di identificare i responsabili della diffusione del materiale.



Il paradosso è che, per quanto spettacolare sia il numero dei 2,83 miliardi, non significa che GTA 6 abbia improvvisamente smesso di essere il gioco più atteso degli ultimi anni.



Ma una cosa è ormai evidente: quando un videogioco è abbastanza importante da poter cancellare quasi tre miliardi di dollari di capitalizzazione in due giorni, forse non è più soltanto un videogioco.

