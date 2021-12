Suzuki S-Cross Hyvrid 2022

20/12/2021

Suzuki S-Cross Hybrid si presenta con un design dinamico e dal carattere deciso. Lunga 430 cm, la vettura presenta nel frontale una griglia piano black, la grande S di Suzuki e un listello orizzontale cromato, la cui forma trova continuità nei fari full LED.



Il catalogo include otto colorazioni, troviamo le tinte metallizzate Grigio Oslo al Nero Dubai, Arancione Grand Canyon, Bianco Artico, Rosso Siviglia, Blu Capri e Argento New York, mentre l’unica tinta pastello è rappresentata dal Bianco Santorini.



L’ambiente è luminoso grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto panoramico apribile. La plancia, rifinita con cura, ha uno stile moderno ed elegante ed accoglie un touchscreen da 9 pollici.



La nuova S-Cross Hybrid è dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza e di guida autonoma di livello 2, come: il Lane Departure Warning e LDP-Lane Departure Prevention; il Weaving Alert; il Traffic Sign Recognition; l’High Beam Assist; il Blind Spot Monitor; il Rear Cross Traffic Alert; l’Hill Hold Control.



La gamma è equipaggiata con un sistema di propulsione ibrida a 48V molto efficiente. La parte termica prevede un motore 1.4 turbo BOOSTERJET, affiancato da un motore elettrico da 10 kW. In abbinamento è disponibile un cambio manuale a sei marce oppure un cambio automatico con convertitore di coppia a sei rapporti.