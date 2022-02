08/02/2022

Toyota RAV4 Adventure arricchisce la gamma del veicolo con una versione dallo stile più robusto e avventuroso.

Il design frontale è marcato, deciso ed è caratterizzato dalla presenza di una griglia completamente nera con il logo del marchio posizionato al centro della calandra e supportato da due barre orizzontali. I passaruota più larghi e i nuovi cerchi in lega da 19 pollici grigio opaco ne esaltano ulteriormente il carattere.



Nella parte posteriore è presente un under-run argentato abbinato al frontale. La vettura viene proposta anche nella verniciatura opzionale bi-tone, che combina l’Urban Khaki per il corpo vettura e il Dynamic Grey per tetto, montanti anteriori e spoiler posteriore, che richiama il noto modello Land Cruiser FJ40. A bordo si nota il rivestimento dei sedili specifico per il modello, che combina pelle sintetica nera con schienale e seduta trapuntati e cuciture arancioni a contrasto.



Toyota RAV4 Adventure è alimentato dalla tecnologia Hybrid Electric Toyota di quarta generazione ed è dotato di serie di trazione integrale intelligente AWD-i. Il sistema ibrido eroga 222 CV, grazie alla combinazione di due motori elettrici e un propulsore a benzina quattro cilindri da 2,5 litri. Il lancio commerciale è programmato a partire da febbraio 2022.