01/06/2022

Lexus Electrified Sport Concept rappresenta, la visione de marchio per una futura auto sportiva ad alte prestazioni completamente elettrica, potenziale successore del modello Lexus LFA.



Lexus punta sull’elettrificazione, rafforzando i fondamenti dell'accelerazione/decelerazione lineare, del feeling dei freni e della maneggevolezza per offrire un'esperienza di guida coinvolgente. Grazie al concept Electrified Sport.



Il design punta su proporzioni essenziali e audaci e la ridotta altezza da terra, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h, dovrebbe attestarsi su tempi pari a circa due secondi L’auto, la cui autonomia è supera i 700 km utilizzerà nella versione di serie la nuova tecnologia delle batterie allo stato solido per ottenere prestazioni elevate.