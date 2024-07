Nissan Juke 2024

05/04/2024

Nuovo Nisssan Juke si caratterizza per la nuova livrea di colore giallo, interni rinnovati, nuove tecnologie di bordo, un’inedita versione N-Sport e una ricca dotazione di tecnologie dedicate a comfort e sicurezza.



A bordo spicca il nuovo infotainment centrale con schermo da 12,3 pollici, inclinato di 8° verso il guidatore per facilitarne la lettura e l’utilizzo dei comandi. Nuovo anche il quadro strumenti, con schermo digitale TFT da 12,3 pollici ad alta risoluzione con grafica e contenuti personalizzabili.



Ricco il contenuto di tecnologie dedicate alla sicurezza con il Lane Departure Warning, ora di serie su tutte le versioni. La telecamera posteriore, sempre di serie, proietta immagini sullo schermo centrale ad alta definizione. L'Around-View Monitor, combina le immagini di quattro telecamere perimetrali e fornisce una vista dall’alto della vettura.



Nissan Juke è dotata di due opzioni di propulsione: Hybrid e DIG-T.

Il propulsore Hybrid di JUKE è disponibile su tutta la gamma, anche sull’entry level Acenta. Il sistema è composto da un motore Nissan a combustione interna di nuova generazione, da 69 kW (94 CV) e a coppia di 148 Nm. Il motore elettrico principale ha una potenza di 36 kW (49 CV) e una coppia di 205 Nm.

Il propulsore è completato da uno starter/generatore (motore elettrico secondario) ad alta tensione da 15kW, un inverter, una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio multi-mode.



La soluzione con motore benzina è equipaggiata con un propulsore tre cilindri DIG-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 CV di potenza e 180 Nm di coppia. Due opzioni per il cambio: manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione (DCT) a 7 rapporti, con un selettore di modalità di guida Eco, Standard e Sport.



Il nuovo Nissan Juke è disponibile in cinque allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Design, N-Sport, Tekna.

L’inedita configurazione N-Sport si caratterizza per modanature, finiture laterali, tetto, specchietti e montanti di colore nero a contrasto col resto della carrozzeria. Nell’abitacolo troviamo finiture in giallo. I sedili N-Sport hanno la base e il montante trapuntati, inserti in Alcantara gialla nella parte superiore esterna, cuciture gialle e la scritta Juke all'altezza delle spalle sul montante del sedile.