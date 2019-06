Ferrari SF90 stradale: svolta ibrida del Cavallino

Maranello introduce nella sua gamma la prima vettura ibrida PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) di serie, si tratta del modello Ferrari SF90 stradale, vera rivoluzione per la sportività senza compromessi che da sempre distingue le vetture proposte dal Cavallino Rampante.

La sportiva assicura livelli elevati performance grazie agli 1000 CV erogati dal sistema propulsivo, composto da un possente V8 (780 CV) abbinato a tre unità elettriche che ne aggiungono ulteriori 220. Nel nome si trova poi un richiamo diretto alla celebrazione dei 90 anni della Scuderia Ferrari, sottolineando il legame tra il mondo delle corse e le vetture stradali.



La Ferrari SF90 stradale rappresenta, inoltre, la prima sportiva della gamma ad essere dotata di trazione integrale, scelta dettata dall'esigenza di gestire una tale elevata potenza. L’introduzione dell’impostazione ibrida ha richiesto anche interventi sulla gestione dei pesi, dove è stato svolto un grande lavoro di ottimizzazione ed alleggerimento della vettura.



Lo sviluppo di una vettura ibrida ha comportato anche la ricerca di varie soluzioni aerodinamiche inedite. Ferrari SF90 stradale rappresenta anche una svolta stilistica, che trae maggiormente ispirazione dalle attuali supercar invece che dalle note berlinette sport a motore posteriore-centrale degli ultimi venti anni. Novità anche a bordo, come dimostra la presenza del volante dotato di comandi touch che permettono di controllare virtualmente ogni aspetto della vettura.



Sarà possibile infine scegliere un'impostazione completamente racing attraverso l'allestimento Assetto Fiorano, che si differenzia da quello standard per gli ammortizzatori speciali Multimatic derivati dalle gare GT, per gli ulteriori alleggerimenti, grazie all'impiego di materiali come la fibra di carbonio (pannelli porta, fondo) e il titanio (molle, linea di scarico completa) che hanno permesso una riduzione di peso di 30 kg, e per lo spoiler posteriore ad alto carico in fibra di carbonio. L'equipaggiamento Assetto Fiorano prevede anche pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2.