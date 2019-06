Parco Valentino: reveal per Mazda CX-30

Grande attesa per l’evento Salone dell’Auto di Torino, giunto alla quinta edizione e che si svolgerà al Parco Valentino dal 19 al 23 giugno. Tra le interessanti proposte in vetrina troveremo la nuova Mazda CX-30, crossover che si colloca tra i modelli CX-3 e CX-5.



Dotata dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida i-Activsense, fari a LED con controllo automatico, sistema infotainment di nuova generazione con display da 8.8 pollici e navigatore integrato, la vettura si propone quale riferimento tra i crossover compatti.



Le unità in dotazione includono motori benzina ibrido, diesel e il propulsore benzina Skyactiv-X, ibrido che si avvale della tecnologia Mazda M Hybrid. Tutte le motorizzazioni sono abbinate alla trasmissione manuale o automatica e alla trazione a due o a quattro ruote motrici.

La vettura è attesa nelle concessionarie italiane a settembre con un listino compreso tra i 24.750 e i 33.950 Euro.



La presentazione in anteprima del nuovo crossover compatto Mazda a Torino si accompagna alle celebrazioni dei 30 anni del modello MX-5, con un raduno e una sfilata per le vie di Torino della spider che sarà presente nella versione speciale 30th Anniversary. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet