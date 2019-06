Notizie Bentley Flying Spur: lusso in movimento

13/06/2019 di Grazia Dragone La berlina sportiva rinnova look e dotazioni

Bentley Flying Spur offre un’esperienza senza compromessi, completamente orientata a garantire il massimo del lusso, del piacere e dell’esclusività.

La berlina sportiva Granturismo assicura una qualità eccellente dei materiali e del design degli interni e tecnologie all’avanguardia sviluppate per rispondere alle richieste dei clienti più esigenti. Progettata, sviluppata e rifinita nello stabilimento di Crewe, Gran Bretagna, la nuova Flying Spur mostra tutta l’abilità del brand nell’abbinare tecnologie evolute all’abilità artigianale britannica.



Le proporzioni appaiono scolpite ma anche eleganti. Spiccano i fari anteriori a matrice LED con effetto cristallo intagliato e i nuovi gruppi ottici posteriori con l’emblema B di Bentley. I cerchi da 22 pollici trasmettono tutta la personalità della vettura. Il nuovo modello è stato interamente riprogettato e ricreato utilizzando una piattaforma innovativa. Le sue superfici sono ottenute tramite l’utilizzo di alluminio lavorato con la tecnica del Superforming, procedura adottata per la prima volta sulla nuova Bentley Continental GT.



E’ possibile scegliere un tetto apribile panoramico in vetro che si estende lungo tutta la parte superiore della vettura. Le tendine in Alcantara con meccanismo elettrico di apertura sono coordinate alle 15 tonalità disponibili per il padiglione. Il ventaglio delle tinte include ben 17 colori.Gli interni mostrano un ambiente raffinato dove si notano i nuovi sedili confortevoli e disponibili in 15 varianti cromatiche



I rivestimenti in radica scorrono dal cruscotto fino alle portiere.Gli inserti delle portiere in pelle con trapuntatura a rombi tridimensionale sono ispirati al concept



L’icona del lusso adotta anche un innovativo telaio in materiale composito e alluminio e l’architettura elettronica a 48 V. Inedita la debuttante sterzatura integrale che si aggiunge alla trazione integrale attiva e al sistema Bentley Dynamic Ride. Le nuove molle pneumatiche con tre camere d’aria consentono una regolazione delle sospensioni superiore, che consente di passare dal comfort di una limousine al dinamismo di una sportiva.Nell’equipaggiamento sono inclusi dispositivi come: Traffic Assist, City Assist e Blind Spot Warning.



