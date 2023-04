Bentley: lusso senza limiti

Venti di novità per la gamma Bentley che aggiorna la sua gamma con elementi che ne esaltano lusso ed eleganza.

Partiamo dai modelli Continental GT e GTC Azure, le versioni più comfort della linea produttiva. Entrambe ora adottano il Vertical Vane Grille, distintivo e ben riconoscibile.



La griglia è composta da palette verticali cromate collocate davanti a una griglia a maglie nere. I cerchi Azure da 22 pollici a dieci razze verniciati in nero e lavorati a specchio della Flying Spur sono disponibili di serie. Di serie troviamo anche i nuovi tappetini a pelo lungo realizzati in pura lana selezionata per la pulizia e la purezza del colore.



Anche la gamma Speed riceve nuovi contenuti come le finiture esterne in Granite grey. Flying Spur Speed e S abbandonano la griglia a palette verticali per una griglia a matrice.

A bordo della Flying Spur Speed è presente il disegno diamond in diamond, già adottato dalla Continental GT Speed.



Una ulteriore novità introdotta su tutte le gamme Continental GT e Flying Spur, come optional, è la finitura tecnica in alluminio spazzolato a diamante con tinta scura per i fascioni e le linee di cintura.

Completa il carnet delle novità il nuovo e colore opzionale per gli esterni, il Topaz Blue, disponibile per tutti i modelli, in grado di garantire un'intensa miscela di blu e verde, che richiamano le tonalità della pietra turchese.