Bentley: il lusso diventa sostenibile

E’ iniziata la svolta verso l’elettrificazione anche per l’iconico brand del lusso Bentley, che introduce nella gamma la nuova Flying Spur Hybrid, seguendo la strategia Beyond100, che consentirà al costruttore di diventare un'organizzazione carbon neutral end-to-end e la principale azienda di mobilità di lusso sostenibile al mondo.



Questa vettura è una chiara dimostrazione di come l’elettrificazione non comprometta né il lusso né le prestazioni. La sintonia tra il motore a combustione interna e il motore elettrico assicura il massimo piacere di guida, nel pieno rispetto dello stile del brand.



Il nuovo gruppo propulsivo combina un motore a benzina V6 da 2,9 litri ed un motore elettrico, per una potenza totale di 544 CV e 750 Nm di coppia, 95 CV in più rispetto alla Bentayga Hybrid. La nuova Flying Spur include un equipaggiamento e soluzioni intelligenti create con particolare attenzione al benessere di conducente e passeggeri.

A bordo ad esempio, l'interruttore automatico Start-Stop è stato sostituito con un controllo per le tre modalità di guida E – EV Drive, Hybrid Mode e Hold Mode, che consentono di gestire l'utilizzo della batteria durante il viaggio.



Ev Drive si attiva appena l'auto viene accesa e massimizza l'esperienza di guida elettrica, ideale per la guida urbana.

L’opzione Hybrid: massimizza l'efficienza e l'autonomia del veicolo utilizzando i dati del sistema di navigazione intelligente. Questa modalità è adatta per i viaggi più lunghi.

Infine, la modalità Hold bilancia il motore e l'energia elettrica per mantenere la carica della batteria ad alta tensione per un uso successivo risparmiando energia elettrica.



La vettura viene proposta in sette tinte, scelte per sottolineare il carattere e lo stile dell'auto. I clienti possono specificare il proprio veicolo dalla gamma di colori aggiuntiva di oltre 60 tonalità, tra cui Mulliner e richieste speciali.

Si notano il badge Hybri montato nella parte anteriore, quattro terminali di scarico ovali nella parte posteriore e un punto di ricarica universale coperto sul parafango posteriore sinistro. La scelta delle ruote include: cerchi ruota da 22 pollici Mulliner Driving Specification in tre diverse finiture; cerchi da 21 pollici in Polished o Grey Painted e Bright mentre l’equipaggiamento standard prevede la misura da 20 pollici.

Le prime consegne sono programmate entro la fine del 2021.