Bentley Continental GT Speed: lusso dinamico

Progettato, sviluppato e realizzato a mano, il nuovo modello di terza generazione Bentley Continetal Gt Speed, si basa sulla tradizione delle varianti Speed.

La vettura offre un'avanzata tecnologia studiata in modo specifico. Lo sterzo integrale elettronico regala enfasi e dinamismo già nelle modalità di guida Bentley e Comfort, ma l’esaltazione massima si ottiene nella modalità Sport, quando lo sterzo si combina con il Bentley Dynamic Ride e un differenziale elettronico a slittamento.



Alle basse e medie velocità, le ruote posteriori della GT Speed sterzano nella direzione opposta alle ruote anteriori, in questo modo si ottiene un rapido cambio di direzione, per una migliore agilità. Alle alte velocità, le ruote posteriori sterzano invece nella stessa direzione della parte anteriore, assicurando così la stabilità della vettura.



La nuova Bentley Continental GT Speed introduce per la prima volta il differenziale posteriore elettronico(eLSD).

Pur focalizzandosi sulle prestazioni, la nuova GT Speed conserva inalterati il lusso, il comfort e la fruibilità delle altre versioni. In dotazione troviamo una versione potenziata del noto Bentley W12 TSI da 6,0 litri da 650 CV. Per ottimizzare l'efficienza, il modello adotta la tecnologia Stop-Start.



Per quanto riguarda il design, la Continental GT sfoggia dettagli esterni unici. I modelli Speed sono caratterizzati da una griglia del radiatore Dark Tint e una griglia del paraurti inferiore, oltre a soglie sportive esclusive. Ulteriore caratteristica sono i cerchi ruota Speed da 22 pollici in argento brillante, con l'opzione di una tinta scura o di una finitura nera lucida. Le versioni Jewel dei tappi del carburante e dell'olio sono standard.



L'abitacolo si caratterizza per la divisione cromatica bicolore realizzata a mano in pelle e Alcantara, applicata anche al volante. Il badge esterno è abbinato a un'icona Speed sul cruscotto del lato passeggero. Gli interni possono essere personalizzati con una scelta di 15 colori principali e 11 secondari della pelle.



La console centrale può essere rifinita con un nuovo motivo in tinta scura tornito in alluminio, con una superficie lavorata geometricamente. La trapuntatura Diamond in Diamond di Bentley è disponibile di serie e i poggiatesta ricamati Speed contraddistinguono l'abitacolo della più potente Continental GT.

Bentley Continental GT Speed è disponibile su ordinazione in tutti i mercati, ad eccezione della Cina continentale.