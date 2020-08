Pikes Peak Continental GT: la limited Radium style

La prima vettura della special edition Pikes Peak Continental GT by Mulliner sta per vedere la luce dallo stabilimento di Crewe, dove opera Bentley, pronta a regalare ai suoi esclusivi clienti una nuova intrigante limitatissima produzione.



Celebrativa della corsa Pikes Peak International Hill Climb del 2019, dove ha partecipato una Continental GT ottenendo una performance da record, la Pikes Peak Continental GT è una edizione limitata creata come parte di una collezione.



Disponibile in soli 15 esemplari, la vettura si caratterizza per la livrea Radium by Mulliner, un kit in fibra di carbonio, le pinze dei dischi dei freni di colore Acid Green, mentre i pneumatici Pirelli P Zero Color Edition presentano una finitura Radium.

Le ruote Mulliner Driving Specification da 22 pollici in Gloss Black sono standard. Troviamo dettagli in nero lucido aggiunti agli inserti inferiori del paraurti anteriore, al pannello del tetto, agli specchietti laterali e alle superfici posteriori.



Oltre un terzo dei veicoli assegnati, include l'adesivo opzionale che ricorda il veicolo che detiene il record. Il numero 100 presente sulla griglia anteriore ricorda la vittoria di categoria alla Pikes Peak 2019.



All'interno dell'abitacolo, l’Alcantara con cuciture in filo Radium a contrasto riveste alcune aree e si abbina alla pelle Beluga. Il volante presenta un design con cuciture a nido d'ape e una striscia centrale, entrambi in Radium, come anche per l'auto da corsa Pikes Peak GT.

I cruscotti e le bandelle in fibra di carbonio sono completati da una console centrale Piano Black, che sottolinea il tema sportivo. Il cruscotto sul lato del passeggero presenta la riproduzione del tracciato della Pikes Peak con il tempo ottenuto (10: 18.488).



Come la Continental GT che ha battuto il record della Pikes Peak lo scorso anno, questo nuovo modello adotta il motore a benzina W12 biturbo. Questo potente propulsore eroga fino a 626 CV e 900 Nm di coppia, permettendo uno scatto da 0 a 100 km / h in 3,7 secondi e una velocità massima pari a 333 km/h.



Peter Bosch, membro del consiglio di amministrazione così commenta: “Bentley ha sempre costruito auto che sono una magica combinazione di artigianato su misura e usabilità quotidiana. Con Mulliner, abbiamo ampliato i confini del nostro sistema produttivo attraverso prodotti su misura altamente personalizzati ed edizioni limitate di piccole serie.”



Le consegne delle auto sono programmate per settembre e destinate a clienti provenienti da tutto il mondo.