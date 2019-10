Audi: la strategia per il futuro della gamma

Il futuro della mobilità sarà elettrico, è la direzione definitiva intrapresa da tutto il settore auto e lo dimostra la strategia messa in campo da ogni costruttore, convertito ad una politica produttiva sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.



In quest’ottica si muove anche Audi, che rivela la strategia per il futuro della gamma, sempre più elettrificata, ma a cui si va ad aggiungere anche l’intenzione di fornire servizi per la mobilità green.

Il brand potrà avvalersi di ben quattro piattaforme elettriche dedicate, per così da coprire tutti i segmenti di mercato. Entro la fine del 2019, l’offensiva plug-in hybrid si comporrà di quattro nuovi modelli, cui seguiranno altre novità nel 2020.



In dettaglio, il suv e-tron sarà la prima vettura integralmente elettrica della Casa dei quattro anelli e adotterà una variante del pianale modulare longitudinale MLB Evo. Entro la fine del 2020, debutterà la versione di serie della sportiva Audi e-tron GT concept, realizzata sulla piattaforma J1 sviluppata da Porsche. All’inizio del 2021 i riflettori farà il suo esordio il primo modello Audi basato sulla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, cioè il suv compatto Q4 e-tron.



Il pianale MEB costituirà il punto di partenza per lo sviluppo di molteplici modelli elettrici Audi compatti e di classe media. Le vetture elettriche Audi di segmento medio, full size e luxury adotteranno un pianale dedicato: la Premium Plattform Electric (PPE) realizzata in collaborazione con Porsche.



Oltre al mondo BEV, Audi guarda anche al segmento plug-in hybrid. I nuovi modelli PHEV condividono l’abbinamento di un motore TFSI turbo a iniezione diretta della benzina ad un propulsore elettrico e una batteria agli ioni di litio.



Entro la fine del 2019 la gamma Audi plug-in potrà contare su quattro modelli: A7 Sportback, A8 L, Q5 e Q7 TFSI. Entro il 2023, Audi investirà circa 14 miliardi di euro nei settori dell'e-mobility, della guida autonoma e della digitalizzazione.



Inoltre, la casa di Ingolstadt si sta impegnando attivamente per la decarbonizzazione della filiera produttiva, convertendosi ad un uso delle energie rinnovabili.