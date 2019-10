Salone di Tokyo: Toyota stupisce con Mirai

Costruita sulla nuova piattaforma modulare TNGA di Toyota, la nuova Mirai, vettura presentata in anteprima al prossimo Salone di Tokyo, in programma dal 24 ottobre al 4 novembre prossimi, rappresenta una nuova frontiera della mobilità a idrogeno, in grado di assicurare un’autonomia cresciuta del 30%.



Agile, maneggevole, sicura ed esteticamente intrigante, Toyota Mirai offre, grazie alla tecnologia Toyota Fuel Cell System, efficienza ed una elevata dinamica di guida.

Il lancio avvenuto nel 2014 aveva dischiuso nuovi scenari per la mobilità, ora l’avanzata tecnologia delle celle a combustibile (FCEV) alza ancora di più l’asticella, spostandosi su un nuovo livello.



Mirai è una vettura tecnologicamente avanzata, ma allo stesso tempo pratica anche grazie all’autonomia garantita fino a 500 km. Il lancio commerciale partirà in Giappone, dal 2020, per poi raggiungere altri mercati, come America Settentrionale ed Europa.



Il design si affida a linee basse, proporzioni eleganti e slanciate. Il prototipo si presenta nella vivace tinta blu, che utilizza molti strati di vernice per ottenere una brillantezza un impatto visivo intensi.

Gli interni risultano moderni e accoglienti. Tra le funzionalità principali figurano il display centrale da 12,3 pollici e il quadro strumenti orientato sul lato guida.