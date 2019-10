Tokyo Motor Show: reveal per Nissan Ariya

Arriva nella gamma Nissan un nuovo crossover elettrico nella veste progettuale del prototipo, ma destinato a diventare presto riferimento per il ventaglio di proposte del marchio. Nissan Ariya si avvale di due motori elettrici di potente accelerazione e dalla avanzata tecnologia di assistenza alla guida. Il design mira ad essere distintivo nel ricco e vario panorama del segmento, puntando su forme e linee innovative.



L’ambiente risulta spazioso e di alta qualità con funzioni High-Tech e una carrozzeria che esprimono il concetto di semplicità tipico delle vetture a trazione elettrica.

Questo veicolo interpreta la visione della Nissan Intelligent Mobility per il trasporto delle persone, un futuro non così remoto dove l’elettrificazione e l’intelligenza del veicolo offriranno una esperienza di viaggio sostenibile e sicura.



Il veicolo adotta alcuni elementi del design presentati con il modello Nissan IMx durante il Tokyo Motor Show del 2017, tra cui il V-Motion frontale, la linea dei gruppi ottici posteriori, laterali compatti e interni in stile zona living. Caratterizzato dai concetti di snellezza, fluidità e attrattività, negli esterni la Nissan Ariya è un esempio del nuovo corso di stile, riconoscibile negli ampi parafanghi anteriori, nei fari a LED ultrasottili e nell’innovativo elemento di design frontale.



Le ruote in alluminio da 21 pollici a cinque razze con pneumatici speciali sottolineano il profilo del veicolo. La linea del tetto snella e bassa consente una migliore aerodinamica. Anche lo stile nella coda si differenzia dai SUV tradizionali, con un montante inclinato che si fonde con la porta del bagagliaio. I paraurti posteriori maggiorati e l’alettone posteriore montato in posizione elevata esprimono, poi, la potenza del veicolo.



Lo schema cromatico Suisei Blue conferisce un duplice aspetto, secondo la distanza. Da lontano, il colore blu scuro appare opaco, mentre a distanza ravvicinata le particelle di vetro incorporate producono una miriade di rifrazioni della luce. La linea del tetto e le ruote del concept Ariya esaltano il nuovo colore dei futuri veicoli elettrici Nissan: il rame, che rappresenta l’alba di una nuova era dell’automobile.



Il concept Nissan Ariya è dotato dell'ultima versione del sistema di assistenza alla guida, ProPILOT 2.0, che migliora la sicurezza e il comfort. Questo sistema coniuga la guida autostradale assistita con la guida autonoma.