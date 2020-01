Mercedes Vision AVTR: futuristica visione

Concepita come una vettura dall’impostazione ardita e avveniristica, la Mercedes Vision AVTR porta ad un livello elevato i concetti di sostenibilità e tecnologia.

Equipaggiata con ben quattro motori elettrici ad alte prestazioni collocati su ogni ruota, la vettura si configura come una lussuosa berlina dalle qualità dinamiche, grazie ad una potenza combinata di oltre 350 kW. La potenza dei quattro motori, controllabili individualmente, è gestita in modo da risultare efficiente.



L'innovativa trazione integrale con torque vectoring assicura performance ma anche la migliore sicurezza attiva possibile. Ogni ruota può essere guidata separatamente e a seconda della situazione di guida.

Mercedes Vision AVTR può muoversi lateralmente di circa 30 gradi, a differenza dei veicoli convenzionali, con un movimento del granchio, che la fa apparire simile a un rettile anche nel suo movimento.



La concept offre una innovativa trazione elettrica che si avvale di una batteria ad alta tensione potente e compatta, basata sulla chimica delle cellule organiche a base di grafene.



Viene abbandonato in tal modo l'utilizzo di materiali tossici e costosi come i metalli, dimostrando una piena indipendenza dalle risorse fossili. La batteria si ricarica in meno di 15 minuti e permette un'autonomia elettrica di oltre 700 km. Rivoluzionaria anche la riciclabilità al 100% attraverso il compostaggio.