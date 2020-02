Skoda: versione full optional per i suv della gamma

Funzionale ed agili, i suv della gamma Skoda introducono una nuova versione S-TECH, disponibile per Karoq e Kodiaq, caratterizzata da una dotazione di serie completa sotto ogni aspetto, che permette inoltre di personalizzare il veicolo senza limitazioni.



Karoq S-TECH include nel suo equipaggiamento i sedili posteriori Varioflex, soluzione esclusiva di Skoda che permette di modulare lo spazio interno secondo le esigenze, grazie a 45 differenti configurazioni.

La sicurezza è garantita da tecnologie in grado di realizzare la guida assistita di Livello 2.



Sono inclusi l’Adaptive Cruise Control con frenata automatica e mantenimento della distanza di sicurezza, il Front Assistant con riconoscimento pedoni, il Lane Assistant per mantenimento corsia di marcia e Side Assistant con Rear Traffic Alert per il controllo dell’angolo cieco e del traffico sopravveniente in retromarcia.

Sono di serie anche i gruppi ottici anteriori full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), con regolazione dinamica, lavafari integrati e fari fendinebbia con funzione curvante.



Interessanti anche i sistemi dedicati alla connettività avanzata che prevedono: CarPlayTM (Apple), Android AutoTM (Google), MirrorLinkTM per la connessione del proprio smartphone, cui aggiunge il servizio Skoda Care Connect che include la Chiamata d'emergenza con Service Proattivo per 10 anni e Accesso remoto per 3 anni. Completano il carnet il navigatore satellitare Amundsen con display da 8 pollici e servizi di Infotainment Online.



Kodiaq S-TECH offre le stesse dotazioni di sicurezza attiva e connettività del modello Karoq S-TECH aggiungendo la terza fila di sedili a scomparsa, che permette di accogliere fino a 7 passeggeri.



KAROQ S-TECH è disponibile con i propulsori benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI 150 CV sia con cambio manuale sia con automatico DSG, e con il 1.6 TDI 115 CV manuale o DSG e il 2.0 TDI 150 CV DSG 4x4. I prezzi partono da 27.590 euro. KODIAQ S-TECH è disponibile con la nuova motorizzazione benzina 1.5 TSI 150 CV manuale o DSG e con il 2.0 TDI 150 CV, insieme al cambio manuale o con doppia frizione DSG, anche in abbinamento alla trazione integrale 4x4. Il listino qui parte da 31.690 euro. I modelli saranno disponibili da febbraio 2020. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet