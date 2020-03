GFG Style: reveal per le nuove concept

GFG Style ha presentato 3 prototipi, 2 dei quali in anteprima mondiale, al GFG Style Headquarter a Moncalieri, in provincia di Torino.

In soli 4 anni di attività, GFG Style ha dimostrato un grande talento creativo e produttivo, dando vita a 7 concept car nate dalla creatività di Fabrizio e Giorgetto Giugiaro.



La prima novità illustrata dall’atelier è la futuristica Vision 2030, presentata al Riyadh Motor Show lo scorso novembre. La hypercar elettrica, adatta ad ogni superficie, è un prototipo a quattro ruote motrici e zero emissioni, progettato per i sauditi.

La vettura intende rappresentare la trasformazione sostenibile della mobilità, che richiede veicoli in grado di adattarsi alle differenti condizioni del territorio, passando dal deserto alle ampie strade asfaltate senza particolari difficoltà.



Svelata in anteprima mondiale, invece, la Vision 2030 Desert Raid è una evoluzione del modello 2030, offerta in configurazione suv. La vettura si caratterizza per la vocazione offroad, grazie ad una trazione integrale in grado di garantire una guida agevole anche su superfici impegnative.



La Vision 2030 e la versione Desert Raid condividono lo stesso sistema propulsivo, composto da due motori elettrici da 200 Kwh e da una batteria posta nel tunnel tra guidatore e passeggero. L’autonomia assicurata è pari a 365 km. Entrambe, inoltre, condividono il telaio in alluminio e la carrozzeria in fibra di carbonio.



Tra le caratteristiche estetiche più distintive spicca la ruota di scorta visibile che diventa elemento di stile nella Desert Raid, per il resto la vettura resta abbastanza simile al modello 2030, con pochi elementi differenti.



La terza novità, anche questa rivelata in veste di premiere mondiale, è la Bandini Dora, barchetta elettrica a 4 ruote motrici, alimentata da 2 motori elettrici per una potenza complessiva pari a 400 Kw. I dati dichiarati indicano uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, mentre la velocità massima raggiungibile è di 250 km/h.



La due posti è progettata per vivere intensamente il tempo libero, ispirandosi alle sportive prodotte da BANDINI negli Anni Cinquanta. A bordo, la posizione di guida è regolabile agendo su pedaliera e piantone di sterzo tramite comandi, inoltre il volante a cloche è collegato a un monitor touchscreen che permette di gestire le funzionalità della vettura.