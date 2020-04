Milano Monza Motor Show: le nuove date

In un 2020 segnato dall’emergenza sanitaria globale innescata dal Coronavirus, il calendario di tutti gli eventi è stato stravolto e completamente ridisegnato. Nella lunga lista figura anche il neonato Milano Monza, la cui data è stata spostata al prossimo autunno, più precisamente dal 29 ottobre al 1° novembre 2020, giornate in cui l’Autodromo di Monza diverrà palcoscenico dove andranno in scena le novità del settore.



Il presidente Andrea Levy ha così dichiarato: “Auspichiamo per ottobre ritmi normali e la possibilità di essere un’occasione di rilancio del settore automobilistico. In accordo con ACI e ACI Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia e Comune di Monza lavoreremo per fare in modo che la manifestazione possa essere un bel segnale di ripartenza e che possa coinvolgere il territorio, oltre che il settore automobilistico. Saranno 4 giorni di spettacolo dinamico, grazie anche ai percorsi di parata che passeranno tra il pubblico e all’utilizzo innovativo della pista di Formula 1”.



Anche nella sua veste autunnale, l’evento intende conservare l’approccio innovativo e dinamico, raggiungendo il massimo coinvolgimento con la President Parade, prevista sul circuito di Monza il giovedì 29 ottobre.

La kermesse non è solo focalizzata su mostre statiche ed eventi in pista, ma si accompagnerà a tavole rotonde, convegni, summit e presentazioni, dal vivo e in streaming per estendere la platea dei partecipanti.



Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, pensa che: “Proprio in questo momento, così drammatico per troppe famiglie e difficile per tutti, abbiamo il dovere di vedere e pensare al futuro. Il necessario rinvio del MiMo a fine ottobre, rappresenta la volontà di riprendere a pensare e proporre la mobilità dei prossimi anni.”



La città di Milano sarà coinvolta dall’evento durante tutti i 4 giorni di manifestazione. E’ previsto un approfondimento sulla mobilità elettrica, con focus riservato alle auto full electric e ibride plug-in.