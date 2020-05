Hyundai Santa Fe: primi dettagli

La nuova generazione di Hyundai Santa Fe si lascia intravedere attraverso un Teaser che ne abbozza i contenuti estetici. Il modello, che rappresenta uno dei riferimenti della gamma anche per durata anagrafica, soprattutto per il mercato europeo, si caratterizza per un design che non passa inosservato, di grande impatto visivo, mentre a bordo l’ambiente risulta premium e dal massimo comfort.



Nell’immagine lasciata trapelare dalle fonti ufficiali si distingue la nuova griglia frontale che, insieme alle luci diurne a led DRL, rientra nella nuova Architettura Integrata. L’ampia griglia la rende audace anche grazie al motivo geometrico, mentre la nuova forma a T delle luci diurne DRL la rende riconoscibile anche a distanza.



Passando all’aspetto propulsivo, la nuova Hyundai Santa Fe offre una nuova gamma di motori elettrificati, tra cui le versioni inedite Full Hybrid e Plug-InHybrid.



Inoltre il modello è il primo Suv in Europa ad essere sviluppato a partire dalla nuova piattaforma Hyundai di terza generazione, che introduce diversi e importanti miglioramenti in termini di agilità, dinamismo, sicurezza, oltre a permettere l’implementazione di powertrain elettrificati.

L’arrivo sulle strade in Europa è programmato a partire da ottobre 2020.