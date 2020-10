Aznom Palladium: reveal al Milano Monza Motor Show

Trae ispirazione dalle berline del passato la Aznom Palladium, sviluppata dall’atelier italiano Aznom con sede a Monza. La hyper-limousine ha come riferimento le grandi berline dei capi di stato insieme al lusso ostentato delle auto circolanti negli anni 30.



Psalladium risponde alle esigenze esclusive di una clientela di nicchia, unendo alle caratteristiche tradizionali delle grandi berline di lusso, come l’elevato comfort, la qualità dei materiali e degli allestimenti, senza dimenticare spazio e affidabilità, le qualità dinamiche di un’auto più improntata alle prestazioni.

Prodotta in una serie limitata, la vettura si presenta con un design dall’impostazione più classica nata dall’idea del designer torinese Alessandro Camorali.



Già nel nome appare evidente il chiaro riferimento al classicismo, infatti l’architetto Andrea Palladio era noto per le sue realizzazioni mutuate dai classici greci e romani.



Ognuna delle dieci auto previste per questa serie sarà realizzata secondo il gusto e le scelte del cliente, personalizzando ogni dettaglio. La lunghezza che sfiora i sei metri per un’altezza pari a due la collocano nel segmento delle limousine.

Per quanto riguarda l’attitudine alla guida, la vettura può sfidare ogni terreno avvalendosi di due o quattro ruote motrici, mentre il motore in dotazione è l’unità 5.7 litri biturbo da oltre 700 CV.



“Abbiamo progettato quest'auto scegliendo tecniche di lavorazione artigianali che si stanno perdendo, come la battitura a mano della carrozzeria, unendole a produzioni tecnologiche”, sono le parole di Marcello Meregalli, fondatore di AZNOM, che aggiunge: “Motoristi, pellettieri, battilastra, designer e progettisti che hanno lavorato al progetto sono eredi di una tradizione che ha reso le automobili italiane famose nel mondo”.



La presentazione ufficiale di Aznom Palladium è programmata per l’ultima settimana di ottobre, a Milano, nell’ambito di Milano Monza Open Air Motor Show.