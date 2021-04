Kimera Automobili: partito il countdown

E’ iniziato il conto alla rovescia per Kimera Automobili, piccola factory dalla grandi potenzialità, che svelerà a breve una nuova vettura, un’auto realizzata in produzione limitata e denominata EV037, di cui si colgono dettagli accennati nei fotogrammi rilasciati dal brand.



L’essenza e l’ispirazione di questo nuovo prodotto dell’automotive è il passato, un’icona dell’automobilismo sportivo mondiale che ora ritrova voce ed espressione.

Realizzata avvalendosi delle metodologie e del recente know-how tecnologico disponibile, la nuova automobile sembra unire lo stile ed il fascino di una leggendaria macchina da corsa degli anni ’80, ma con le caratteristiche di una vettura moderna.



Kimera Automotibili nasce grazie alla passione di Luca Betti per l'automobilismo, interesse ereditato in famiglia ed ispirato alla figura leggendaria di Ayrton Senna.

Il passato da pilota professionista lo vede ottenere grandi successi che lo rendono un riferimento per il mondo dei rally.



Porterà la sua esperienza nella Kimera Automobili, una engeneering factory di restauro e re-ingegnerizzazione di modelli di automobili da corsa di interesse storico. Avvalendosi di processi di alta tecnologia, Kimera riproduce tutte le componenti meccaniche non più disponibili, ricreando esemplari completi.