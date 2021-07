Notizie Volkswagen Taigo: il nuovo suv di Wolfsburg

29/07/2021 di Grazia Dragone Il reveal ufficiale è programmato per il 29 luglio

New entry nella gamma di Wolfsburg, che introduce l’inedito suv coupè Taigo, proposta compatta e funzionale per la mobilità urbana.

Lo stile contemporaneo, la connettività all’avanguardia, di ultima generazione, insieme a soluzioni dedicate alla vivibilità degli spazi interni, rendono il nuovo veicolo Volkswagen una proposta estremamente appetibile per la clientela europea.



Nel posteriore, il taglio discendente, tipico dell’impostazione coupè, non incide minimamente sulla spaziosità del sedile posteriore. A bordo, la presenza dei numerosi sistemi di assistenza alla guida garantiscono un comfort ottimale e un alto livello di sicurezza per tutti i passeggeri.



Il suv coupé Taigo misura poco meno di 4,26 metri e stabilisce elevati standard tecnologici nella sua categoria. Grazie alla sua impostazione crossover e alla silhouette ricalcata sulle linee di una coupé, la nuova Taigo, esattamente come la Nivus presente in Brasile, intende conquistare nuove fasce di mercato, puntando prevalentemente su un target giovane e dinamico.



Sviluppato sulla piattaforma MQB, Volkswagen Taigo è proposto con i nuovi fari a matrice LED IQ.LIGHT e una barra trasversale del radiatore illuminata. Le proporzioni appaiono solide, robuste, ma allo stesso tempo il profilo coupè regala sensazioni di fluidità.

Gli interni accolgono un volante multifunzione e moderni elementi di controllo di serie. I sistemi di infotainment si basano sulla terza generazione di MIB3 e includono un'unità di controllo online (Esim) e App Connect Wireless.

Interessante la funzionalità opzionale IQ.DRIVE Travel Assist, che consente una guida semi-automatica fino a una velocità massima di 210 km/h.

