Volkswagen Tiguan: the new generation

Particolarmente apprezzato dalla clientela europea, il suv di Wolfsburg, Volkswagen Tiguan, si propone in una veste aggiornata ancora più carica di appeal.

Parola d’ordine: evoluzione. Questo è, in estrema sintesi, l’orientamento del brand che punta a proporre un veicolo rinnovato in modo significativo. La nuova generazione offre una versione elettrificata che si avvale di un nuovo propulsore ibrido plug-in, la cui potenza di sistema è pari a 245 CV.



Un’altra novità è rappresentata dal debutto del modello Tiguan R abbinata al potente TSI da 320 CV. Grazie all’innovativo twin dosing, il costruttore ha reso i propulsori Turbodiesel TDI più puliti. Inoltre, il nuovo Travel Assist consente di viaggiare in modalità assistita fino a una velocità di 210 km/h (dinamica longitudinale e trasversale).



Per i sistemi di infotainment sono disponibili sistemi di ultima generazione MIB3. Nuovo è il sistema audio da 480 Watt Harman/Kardon. Volkswagen ha digitalizzato la gestione dei comandi della climatizzazione impiegando cursori touch e superfici tattili. Interessanti i nuovi fari a LED Matrix IQ.LIGHT che offrono comfort e massima sicurezza.



Tra le caratteristiche estetiche aggiornate spicca il nuovo frontale. Il cofano motore è stato rialzato, mentre la nuova calandra presenta una maggiore larghezza. Al centro è stato integrato il nuovo emblema VW. Anche i paraurti presentano un design inedito. Nella parte posteriore si nota al centro, sotto il logo VW, la scritta Tiguan.



Volkswagen ha riconfigurato le linee di allestimento. L’entry level è definita Tiguan, segue la più completa Life e infine Elegance (più ricercata) ed R-Line (più sportiva).



Tra le dotazioni di serie sono inclusi i fari a LED, il sistema di protezione proattiva degli occupanti abbinato al Front Assist, il nuovo volante multifunzione, un sistema di infotainment con display da almeno 6,5 pollici, oltre a We Connect e We Connect Plus.



Gli allestimenti top di gamma Elegance ed R-Line condividono i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, il Digital Cockpit (strumentazione digitale con diagonale dello schermo da 10 pollici), l’illuminazione ambiente multicolore regolabile e il Winter Pack con volante riscaldabile.

In più, l’allestimento Elegance offre il portellone posteriore con apertura/chiusura a comando elettrico e mancorrenti anodizzati argento.