Arriva in Italia la Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

Pronta per il mercato italiano, la nuova Mercedes AMG EQS 53 4MATIC+ rappresenta il primo modello di serie AMG con trazione elettrica a batteria, proposta in un’unica versione dotata di Hyperscreen, cerchi da 21 pollici, pelle nappa AMG, disponibile ad un prezzo di listino premium di 175.580 euro.

L’innovativa vettura è stata sviluppata a partire dall'architettura Mercedes-EQ impiegata per i modelli appartenenti ad una categoria superiore e luxury.



“AMG EQS 53 4MATIC+ è la prima ambasciatrice completamente elettrica del segmento Performance nata ad Affalterbach. È concepita per chi ama le auto capaci di coniugare una mobilità elettrica innovativa con un'eleganza esclusiva, con qualità sportive e agilità”, ha dichiarato Philipp Schiemer, Presidente della Direzione di Mercedes-AMG GmbH.



Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ si affida a due motori. La catena cinematica elettrica comprende un motore sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore e permette alla trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG di trasmettere la forza motrice sulla superficie stradale in modo ottimale.

La versione base raggiunge una potenza di 484 kW (658 CV), la coppia massima dei motori elettrici è di 950 Nm. Con il pacchetto DYNAMIC PLUS AMG, la potenza massima in modalità RACE START con funzione booster sale fino a 560 kW (761 CV).



Il design rende la nuova Mercedes AMG EQS 53 4MATIC+ distintiva e ben diversa da altri modelli a combustione interna. Le superfici sono modellate con cura e sono ben sottolineate dalla presenza di elementi caratteristici del brand. Il frontale presenta fari Digital Light di serie, mascherina del radiatore Black Panel specifica di AMG con listelli verticali cromati.

Anche a bordo dominano i tipici elementi di stile AMG. Troviamo un ambiente sportivo con sedili realizzati con motivo grafico specifico e speciali rivestimenti in materiale ARTICO con microfibra MICROCUT e cuciture di contrasto rosse, che si affiancano ad altre caratteristiche originali incluse nell’equipaggiamento.