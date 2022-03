Notizie Renault Austral: pronta per il Reveal

24/02/2022 di Grazia Dragone Dopo il look mascherato, il brand offre un teaser rivelatore

Il Reveal ufficiale è ormai imminente per l’inedita Renault Austral, nuovo modello del costruttore transalpino che dopo aver svelato il profilo mascherato della vettura insieme agli interni, offre un ultimo Teaser con un Rendering del design.



Il design appare innegabilmente atletico, sportivo, ben definito e con un marcato carattere, stilemi tipici del segmento di appartenenza. Il nuovo Suv d’Oltralpe adotta una personalità forte, che non trascura un certo appeal e una curata eleganza.



Tra i dettagli estetici si notano le grandi ruote che esaltano il look muscoloso con una linea del cofano vicina ai passaruota. Renault Austral propone tutti i codici tradizionali dei Suv: Ski anteriori e posteriori, protezioni laterali e sottoscocca a contrasto, altezza da terra e linea di cintura alta.



Per Agneta Dahlgren, Direttore del Progetto Design di Renault: “Abbiamo realizzato il design esterno di Nuovo Renault Austral basandoci sul nuovo linguaggio sensual tech della Marca Renault. Il risultato si concretizza nell’abbinamento di forme generose, spalle arrotondate, fianchi sporgenti con l’integrazione di raffinati dettagli tecnici come i fari high-tech che rafforzano l’identità del design”.



Il frontale unisce un’attitudine dinamica ad un’impostazione raffinata. La parte superiore della calandra a scacchiera è attraversata da una linea orizzontale cromata che prosegue nei fari. Al centro, il nuovo logo di Renault Nouvel’R trasmette la modernità del veicolo. I fari Full LED sono scolpiti, all’anteriore, inoltre, integra la firma luminosa C-Shape che caratterizza i modelli della gamma.



Le proporzioni trasmettono una sensazione di abitabilità, robustezza e sportività accentuata dal lunotto posteriore inclinato. Nella parte superiore dei finestrini laterali, il profilo cromato esalta la linea spiovente del tetto e della superficie vetrata. La presentazione ufficiale è prevista il prossimo 8 marzo 2022.

