Renault Koleos 2020 : novità e listino

Renault Koleos offre linee aggiornate, più tecnologia e migliorata efficienza. Dal punto di vista estetico si fa notare l’armonia delle linee, eleganti e poderose allo stesso tempo.



Il frontale propone una griglia dai contorni più marcati. Anche il posteriore è stato ridisegnato, ma conserva comunque il doppio terminale di scarico che aggiunge sportività.

Tra gli elementi della vettura si fanno notare i nuovi cerchi in lega diamantati da 18 pollici Taika e 19 pollici Kavea. Novità anche a bordo dove troviamo nuove finiture sempre più curate.



Per la versione Initiale Paris sono proposte due nuove sellerie in Nappa: nero carbonio e grigio sabbia chiaro. Impreziosite da doppie impunture che valorizzano il disegno dei sedili.

Nuovo Koleos Initiale Paris si distingue anche per le decorazioni e il logo specifico su plancia, volante, pannelli interni delle porte, battitacco e tappetini. I vetri laterali stratificati offrono un maggior comfort acustico. Il sistema multimediale e di navigazione R-LINK 2 viene proposto in due formati di display: orizzontale da 7 pollici o verticale da 8,7 pollici.



La nuova serie di Koleos adotta una nuova generazione di motori Blue dCi Renault dotati delle ultime tecnologie anti-inquinamento e di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR). Due i livelli di potenza: Blue dCi 150 X-Tronic da 150 CV e Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i, con una potenza maggiorata di 15cv rispetto alla generazione precedente.



Koleos è proposto a partire da € 35.300 (dCi 150 X-Tronic) e € 39.500 (dCi 190 X-Tronic All mode 4x4-i) sul livello Business. L’ offerta per l’Italia include tre equipaggiamenti: Business, Executive e Initiale Paris. Tutti i livelli di equipaggiamento hanno la doppia proposta di motorizzazioni: Blue dCi 150 X-Tronic e Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i.



A partire dal livello Business, il nuovo Koleos è equipaggiato di serie con cerchi in lega da 18 pollici, sensori di parcheggio posteriori, rilevatore di stanchezza, il Sistema di frenata d'emergenza attiva con rilevamento pedoni, il rilevamento dei segnali stradali.



Il livello Executive aggiunge i cerchi da 19 pollici, sensori di parcheggio anteriori, e i Fari Full LED PURE VISION, inoltre il touchscreen diventa da 8,7 pollici, l’Easy park assist, il Parking Camera, il sensore angolo morto.



La top di gamma Initiale Paris adotta il sistema Bose Sound System, il Cruise Control Adattivo, i cerchi in lega da 19 pollici specifici Initiale Paris, il portabagagli con apertura e chiusura mani libere, la funzione massaggio e memory per il sedile conducente, i sedili anteriori conducente e passeggero estendibili, riscaldati e ventilati e le nuove sellerie in pelle nappa, il prezzo di partenza sul 150cv X-Tronic è di 41.700 euro. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet