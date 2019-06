Renault Koleos: la nuova serie

Comfort eccellente e look atletico sono da sempre le caratteristiche che qualificano Renault Koleos, il suv transalpino che si rigenera pur restando fedele ai propri canoni. Ancora più assertivo nell’impostazione estetica, il veicolo offre nuove motorizzazioni più performanti ed efficienti, oltre a maggiori dispositivi tecnologici a bordo.

Commercializzato in oltre 93 paesi, Koleos ha sempre raggiunto grandi numeri di vendite. Nel 2018, ad esempio, con più di 100.000 unità commercializzate, è stato uno dei modelli più internazionali del brand.



L’aspetto è complessivamente elegante e vede una grande attenzione per i dettagli. Nel frontale la griglia della calandra mostra rilievi più evidenti. In coda spicca il doppio terminale di scarico che gli conferisce un tocco di sportività. Tra le dotazioni si notano i cerchi in lega diamantati da 18 pollici e da 19 pollici. Nel listino è inclusa nuova tinta di carrozzeria, Rouge Millésime, che enfatizza volumi e profili.



L’atmosfera a bordo mette in evidenza cromature satinate per gli inserti del volante, la leva del cambio e le bocchette; materiali soft per il cruscotto e le guarnizioni delle porte. A seconda delle versioni, la seduta dei sedili anteriori può essere allungata grazie ai cuscini regolabili, mentre il supporto è garantito dai poggiatesta Relax.



Koleos adotta una nuova generazione di motori Blue dCi Renault dotati delle ultime tecnologie anti-inquinamento, prodotti in due livelli: Blue dCi 150 X-Tronic e Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i.

I motori Blue dCi di Nuovo Koleos sono associati a una trasmissione automatica X-Tronic di ultima generazione. La vettura può contare su una dotazione completa di dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), che include: l’allerta di superamento della linea di carreggiata (LDW), il sensore di angolo morto (BSW), il riconoscimento della segnaletica, la commutazione degli abbaglianti/anabbaglianti automatica (AHL), l’assistenza al parcheggio a 360° e il parcheggio mani libere (Easy Park Assist) e molto altro.

A seconda delle versioni, Nuovo Koleos può essere dotato di fari a LED Pure Vision che fungono da abbaglianti e anabbaglianti.