Renault Arkana: svelato il mistero

Veicolo dall’appeal sportivo, il nuovo Renault Arkana si caratterizza per la forte personalità. La notevole altezza libera dal suolo (199 mm), la cintura della scocca rialzata insieme alle spalle generose, rendono Arkana un suv a tutti gli effetti. La linea spiovente del tetto e della superficie vetrata ne enfatizzano la dinamicità.



A bordo, troviamo un abitacolo ergonomico che vede la presenza di materiali pregiati, numerosi vani portaoggetti, ricarica a induzione per smartphone, quattro prese USB e il freno di stazionamento elettrico con funzione Auto hold.

Il nuovo Arkana offre un’abitabilità inedita per un modello dalla linea coupé, soprattutto a livello dei sedili posteriori. Per quanto riguarda il bagagliaio, la vettura promette un ampio volume di carico dalla capacità di 518 litri (480 litri nella versione E-TECH Hybrid) ed è dotato di un pianale amovibile, che consente di ottenere un pianale piatto.

Renault Arkana adotta la tecnologia E-TECH Hybrid 145 CV, ma può anche avvalersi motorizzazioni performanti TCe 140 e 160 nella versione micro-ibrida da 12 volt per l’efficienza, la reattività e il piacere di guida.



Dopo Clio, Captur e nuova Mégane, con Arkana Renault prosegue la a strategia di diffusione della tecnologia ibrida innovativa E-TECH. La sua motorizzazione full hybrid è la stessa in uso sulla Clio E-TECH Hybrid. Le motorizzazioni micro-ibride sono basate sui motori turbo benzina 4 cilindri a iniezione diretta 1.3 TCe.



La micro-ibridazione si ottiene aggiungendo un alternatore-starter accoppiato a una batteria agli ioni di litio da 12V, ottenendo la riduzione dei consumi dell’8%. Renault Arkana offre le maggiori superfici di visualizzazione del mercato con un cluster a colori da 10 pollici associato a un display in posizione centrale da 9,3 pollici. Queste tecnologie permettono di ususfruire di servizi come Renault Connect e Multi-sense.



Il carnet di dotazioni include dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione riuniti sotto il nome Easy Drive e che comprendono: Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma livello 2), Adaptive Cruise Control, commutatore automatico degli abbaglianti, frenata d’emergenza attiva con riconoscimento di pedoni e ciclisti, sensore di angolo morto e molto altro.



Due le versioni disponibili dell’innovativo Renault Arkana: Intens ed R.S. Line. Le tinte disponibili sono sei: Bianco Perla, Nero Ossidiana, Grigio Grafite, Blu Zanzibar, Rosso Passion e Orange Valencia (solo per la versione R.S. Line). Il tetto nero è in opzione. Il listino parte da 30.350 euro.