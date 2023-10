Nissan Hyper Urban: reveal digitale

L’imminente Japan Mobility Show, previsto per la fine di ottobre, è il parterre in cui Nissan presenterà una serie di concept car full electric. Il primo è rappresentato dal Nissan Hyper Urban, rivelato in formato digitale.



Ulteriori veicoli saranno svelati nei prossimi giorni, sempre in formato digitale, anticipando il press day del salone fissato il 25 ottobre. I modelli adottano la denominazione hyper, per esprimere l’entusiasmo che intendono trasmettere. Ogni concept adotta specifiche che aggiungono valore a stili di vita diversi.



In dettaglio, il design del modello Nissan Hyper Urban si adatta al suo target di riferimento, ovvero i professionisti delle aree urbane e suburbane, particolarmente attenti all’ambiente. Lo stile appare raffinato e moderno allo stesso tempo. Il veicolo è integrato nell'ecosistema dei veicoli elettrici, grazie alla funzione V2H, che fornisce energia alle abitazioni, consentendo un risparmio sui costi.



Il concetto di sostenibilità si applica anche alla durata del veicolo. Gli aggiornamenti dell'hardware e del software garantiscono una nuova esperienza di possesso che dura per molti anni. Ad esempio, l'abitacolo può essere rinnovato con un nuovo quadro strumenti secondo le ultime tecnologie e tendenze.



Gli esterni della vettura, di colore giallo lime, cambiano tonalità a seconda dell'angolazione con cui vengono illuminati. Le porte anteriori e posteriori sono ad apertura verticale, mentre il profilo sportivo assicura elevate prestazioni aerodinamiche. Anche i larghi pneumatici conferiscono un aspetto dinamico e robusto.



Gli interni sono progettati per integrarsi negli spazi urbani. Ispirati a triangoli caleidoscopici, il cruscotto e il display possono essere personalizzati. Inoltre, i sedili anteriori sono ripiegabili sui sedili posteriori, ampliando così lo spazio a bordo.