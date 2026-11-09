02/11/2026

La Pambuffetti PJ-01 è una Hypercar interamente italiana, concepita per ridefinire il rapporto tra prestazioni, tecnologia e piacere di guida. Frutto di un progetto artigianale che unisce ricerca ingegneristica e innovazione, rappresenta una sintesi tra il mondo delle competizioni automobilistiche e quello delle vetture sportive stradali. La sua filosofia progettuale si ispira direttamente alle attuali monoposto di Formula 1, con l'obiettivo di trasferire su strada le sensazioni, la precisione e il coinvolgimento tipici della guida in pista.br>



Motore e prestazioni

Il cuore della Pambuffetti PJ-01 è rappresentato da un potente motore a 10 cilindri, caratterizzato da una sonorità ruvida e profonda, elementi che contribuiscono a definire l'identità emozionale della vettura.



Uno degli aspetti più significativi del progetto è il rapporto peso-potenza dichiarato di appena 1,3 kg/CV, risultato di un'attenta ricerca sulla leggerezza e sull'efficienza strutturale. Questo valore testimonia la filosofia progettuale della Hypercar, orientata a ottenere prestazioni elevate attraverso un equilibrio tra potenza, contenimento delle masse e comportamento dinamico.



Telaio e materiali costruttivi

La struttura della Pambuffetti PJ-01 è realizzata attraverso una combinazione di acciaio e fibra di carbonio, con l'obiettivo di ottenere un'elevata rigidità strutturale e un peso contenuto. Questa soluzione costruttiva contribuisce alla precisione dinamica, alla stabilità e alla reattività della vettura, caratteristiche fondamentali per una Hypercar sviluppata con un'impostazione derivata dal motorsport.



Aerodinamica e assetto

Il progetto aerodinamico si distingue per una configurazione complessa, studiata per ottimizzare la gestione dei flussi d'aria e incrementare l'efficienza dinamica. L'assetto, ispirato alle attuali monoposto di Formula 1, è concepito per garantire elevata efficacia in frenata, percorrenza di curva e stabilità alle alte velocità, offrendo un comportamento orientato alle massime prestazioni sia su strada sia in pista.



Abitacolo e tecnologia

L'abitacolo della Pambuffetti PJ-01 è sviluppato attorno al concetto di centralità del pilota, con una posizione di guida ispirata alle vetture da competizione e soluzioni ergonomiche studiate per coniugare controllo e comfort. La strumentazione e le tecnologie di bordo riflettono un approccio progettuale orientato all'integrazione tra uomo e macchina, mentre la ricerca ingegneristica e la costruzione artigianale definiscono l'identità di questa esclusiva Hypercar Made in Italy.



La Pambuffetti PJ-01 verrà realizzata in serie limitata, di soli 25 esemplari, che esalta ancor di più il concetto di esclusività del prodotto, ed ogni singolo modello realizzato sarà rigorosamente personalizzato.