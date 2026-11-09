02/11/2026
La Pambuffetti PJ-01 è una Hypercar interamente italiana, concepita per ridefinire il rapporto tra prestazioni, tecnologia e piacere di guida. Frutto di un progetto artigianale che unisce ricerca ingegneristica e innovazione, rappresenta una sintesi tra il mondo delle competizioni automobilistiche e quello delle vetture sportive stradali. La sua filosofia progettuale si ispira direttamente alle attuali monoposto di Formula 1, con l'obiettivo di trasferire su strada le sensazioni, la precisione e il coinvolgimento tipici della guida in pista.br>
Motore e prestazioni Il cuore della Pambuffetti PJ-01 è rappresentato da un potente motore a 10 cilindri, caratterizzato da una sonorità ruvida e profonda, elementi che contribuiscono a definire l'identità emozionale della vettura.
Uno degli aspetti più significativi del progetto è il rapporto peso-potenza dichiarato di appena 1,3 kg/CV, risultato di un'attenta ricerca sulla leggerezza e sull'efficienza strutturale. Questo valore testimonia la filosofia progettuale della Hypercar, orientata a ottenere prestazioni elevate attraverso un equilibrio tra potenza, contenimento delle masse e comportamento dinamico.
Telaio e materiali costruttivi La struttura della Pambuffetti PJ-01 è realizzata attraverso una combinazione di acciaio e fibra di carbonio, con l'obiettivo di ottenere un'elevata rigidità strutturale e un peso contenuto. Questa soluzione costruttiva contribuisce alla precisione dinamica, alla stabilità e alla reattività della vettura, caratteristiche fondamentali per una Hypercar sviluppata con un'impostazione derivata dal motorsport.
Aerodinamica e assetto Il progetto aerodinamico si distingue per una configurazione complessa, studiata per ottimizzare la gestione dei flussi d'aria e incrementare l'efficienza dinamica. L'assetto, ispirato alle attuali monoposto di Formula 1, è concepito per garantire elevata efficacia in frenata, percorrenza di curva e stabilità alle alte velocità, offrendo un comportamento orientato alle massime prestazioni sia su strada sia in pista.
Abitacolo e tecnologia L'abitacolo della Pambuffetti PJ-01 è sviluppato attorno al concetto di centralità del pilota, con una posizione di guida ispirata alle vetture da competizione e soluzioni ergonomiche studiate per coniugare controllo e comfort. La strumentazione e le tecnologie di bordo riflettono un approccio progettuale orientato all'integrazione tra uomo e macchina, mentre la ricerca ingegneristica e la costruzione artigianale definiscono l'identità di questa esclusiva Hypercar Made in Italy.
La Pambuffetti PJ-01 verrà realizzata in serie limitata, di soli 25 esemplari, che esalta ancor di più il concetto di esclusività del prodotto, ed ogni singolo modello realizzato sarà rigorosamente personalizzato. di Domenico Scalera