Geely Auto Talks a Bari: al centro il futuro della mobilità

[ Casamassima, Bari ] - Lunedì 26 ottobre 2026, a partire dalle ore 17:00, si è tenuta la tappa barese dei Geely Auto Talks (powered by Jameel Motors), ospitata negli spazi dell’Università LUM – Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”. L'appuntamento, inserito all’interno del roadshow intitolato “Mobilità futura: sfide e opportunità per giovani e imprese, a Bari e nel Mezzogiorno”, rappresenta un importante momento di confronto sui grandi cambiamenti che stanno ridisegnando il settore automotive.



Innovazione, lavoro e sviluppo territoriale

Al centro del dibattito vi sono le trasformazioni del mercato del lavoro e l'evoluzione delle competenze professionali richieste dalla transizione ecologica e digitale. Il confronto prende le mosse dall’analisi del contesto economico e occupazionale della filiera, ponendo l'accento sulle nuove figure professionali più ricercate dalle aziende e sulle concrete opportunità di crescita per il territorio pugliese e del Sud Italia.



L'evento e le prospettive

L'iniziativa, pensata per mettere in dialogo istituzioni, mondo accademico, imprese e nuove generazioni, punta a tracciare una rotta condivisa per affrontare le sfide della mobilità sostenibile, confermando Bari e il Mezzogiorno come hub strategici per l'innovazione industriale del settore. Non si parla più soltanto di motori, carrozzerie e prestazioni meccaniche, ma di software, dati, Intelligenza Artificiale e iperconnettività. È questo il messaggio centrale emerso durante il convegno.



Dal Meccanica al Software: le competenze più richieste

L'apertura dell'incontro ha posto l'accento sul profondo cambio di paradigma nel mercato del lavoro. Come sottolineato da Valentina Porta, le competenze cruciali per il settore automotive nei prossimi anni riguarderanno in modo predominante lo sviluppo software, le applicazioni e la componente tecnologica. I laureati in ingegneria industriale e informatica si trovano oggi al centro di questa transizione, chiamati a progettare veicoli che sono sempre più assimilabili a veri e propri elaboratori su ruote.



Questa visione è stata ribadita da Andrea Di Giandomenico (Executive Manager di Michael Page Executive), che ha evidenziato come le aziende non cerchino più soltanto competenze strettamente verticali. La vera chiave del successo risiede oggi nella convergenza delle discipline: saper coniugare la meccanica tradizionale con l’analisi dei dati e l’Intelligenza Artificiale, all’interno di un mondo destinato a una connettività sempre più spinta.



Il Gemello Digitale: l'auto e l'officina entrano nell'Infosfera

Uno degli interventi più visionari è stato quello di Lorenzo Pregliasco, che ha illustrato come la digitalizzazione stia ridefinendo non solo il veicolo, ma l'intero processo di gestione e manutenzione.



Attraverso la creazione di un Digital Twin (gemello digitale), un'automobile — dotata ormai di circa 90 microdispositivi — viene integrata all'interno di un'Infosfera. Ogni procedura, spostamento o intervento subito dalla vettura viene mappato in tempo reale. Grazie all'Intelligenza Artificiale, è possibile effettuare analisi predittive ed estremamente accurate, identificando tempestivamente i trend positivi e critici nella gestione complessiva del mezzo.



Ma la rivoluzione non si ferma all'auto. Il concetto di Digital Twin si estende all'intero “contenitore”: l'officina, la carrozzeria e lo showroom vengono interamente digitalizzati. Operatori e utensili vengono mappati all'interno dell'ecosistema digitale per ottimizzare tempi, sicurezza e flussi di lavoro. Questo ambizioso progetto vedrà la sua concreta realizzazione nell'arco di 3 anni grazie alla collaborazione di concessionarie.



A testimonianza della scala industriale che questa tecnologia sta assumendo, Simone Dolce (Director Automotive di Engineering Group) ha mostrato come l'integrazione di circa 3.000 agenti virtuali stia già permettendo di automatizzare e gestire compiti complessi con un approccio industriale altamente efficiente.



L'Intelligenza Artificiale non fa paura: nascono i lavori del futuro

Se da un lato l'avanzata dell'IA suscita timori, dall'altro gli esperti invitano a guardare al cambiamento con senso critico ed entusiasmo. Dario Ferrillo (Director di BY Transport) ha ricordato che “non esiste evoluzione senza innovazione”. Così come la nascita dell'automobile o della televisione generarono inizialmente diffidenza e disapprovazione, anche l'IA rappresenta un passaggio evolutivo che non annullerà la presenza umana, ma darà vita a nuove opportunità professionali — come la figura dei Global AI, esperti chiamati a comprendere, governare e far evolvere questi modelli.



Una mano tesa ai giovani

Il convegno si è chiuso con un forte messaggio di fiducia verso le nuove generazioni. Giuseppe Christian Tomasicchio, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari-BAT, ha sottolineato l'importanza di stimolare i ragazzi e metterli alla prova, offrendo loro al contempo il supporto necessario per diventare i protagonisti della mobilità di domani.



Il settore automotive si conferma dunque uno dei campi di prova più dinamici per l'innovazione tecnologica, dove la sinergia tra università, grandi gruppi e nuove competenze giovani traccerà le rotte del futuro.

