Auto Motori   Home     Formula 1      1000 Miglia 2026     Automotoretrò      Assicurazioni     |   FOTO   |  VIDEO    |  Newsletter  
  News Auto e Motori
Notizie

Fiera del Levante 89ª Edizione: La Sorpresa Arriva dall´Automotive


21/09/2026

di Catia Scalera

Le novità di DR con il nuovo brand ICH-X K3 e proposte del brand cinese BYD, con occasione uniche in Fiera


Fiera del Levante 89ª Edizione: La Sorpresa Arriva dall´Automotive [ Fiera del Levante, Bari ] - Tra una passeggiata panoramica, attrazioni per la cura di sé, musica e persino curiose scoperte come i cani robot, la 89ª edizione della Fiera del Levante sa ancora una volta come sorprenderci. Ma per gli appassionati di motori e tecnologia, il vero punto focale si trova nell'area automotive.

Se all'ingresso le attenzioni sembrano divise tra i grandi classici tedeschi, la vera rivelazione dell'evento sta arrivando dal Gruppo DR, capace di rubare letteralmente la scena grazie ad un marchio che sta ridefinendo il concetto di mobilità accessibile e di fascia alta con il Suv ICH-X K3. Presente anche il gruppo Cinese BYD con i modelli BYD Atto 3 EVO, BYD Seal 6 DM-i Touring.

ICH-X K3 soluzione Gruppo DR
I modelli K3 firmati ICH-X rappresentano la massima espressione di robustezza e raffinatezza del gruppo. Pensati per chi cerca un veicolo imponente e dalle prestazioni off-road autentiche, questi fuoristrada conquistano al primo sguardo per il loro design e l’alta presenza, progettate per dominare sia i percorsi sterrati che il contesto urbano. L'abitacolo sorprende per la qualità dei materiali e la cura dei dettagli, garantendo il massimo comfort anche nei viaggi più impegnativi. Sono presenti anche display digitali enormi per gestire il sistema di Infotainment e la strumentazione di bordo, offrendo un'esperienza d'uso moderna, fluida e altamente connessa.

A colpo d'occhio la ICH-X K3 si ispira al Jeep Renegade (a confronto nel video), e in modo evidente e diretto alle linee iconiche, squadrate e muscolose del Land Rover Defender e della Ford Branco.


Modelli cinesi: BYD Atto 3 EVO e BYD Seal 6 DM-i Touring
Il brand cinese BYD, moderno e attento all'efficienza energetica, con i modelli BYD Atto 3 EVO e BYD Seal 6 DM-i Touring cattura l'attenzione di chi punta alle auto intelligenti. Entrambe le vetture possiedono un look contemporaneo pensato per una mobilità urbana ed extraurbana agile e distintiva. Dotate di tecnologiche complete, ben si adattano a chi cerca il giusto equilibrio tra prestazioni e rispetto per l'ambiente.

Opportunità inedite per chi Visita la Fiera
La vera notizia, per i visitatori, riguarda le condizioni d'acquisto: chi ordina direttamente in Fiera può usufruire di sconti esclusivi e promozioni dedicate, difficilmente reperibili in concessionaria.

Tra test-drive, musica, MiniGames e gadget esclusivi in palio, la Fiera del Levante offre un'esperienza dinamica e ricca di opportunità per rispondere alle esigenze di ogni visitatore: dagli spazi pensati per le famiglie, alle aree dedicate agli appassionati del mondo automotive.

Vi invitiamo a vedere il Video Short commentato da Catia Scalera dedicato alla Fiera del Levante 2026 a Bari. Seguite Automania anche sui canali Social per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti sul mondo dei motori!
Fotogallery
Scopri la nuova ICH-X K3 fuoristrada auto made in Cina. Osserava tutti i dettagli della ICH-X K3 Suv vista anteriore esposta alla Fiera del Levante 2026 a Bari. Ecco le Foto esclusive di Automania! Scopri la nuova BYD Atto 3 EVO auto made in cina. Non prerdere le foto della BYD Atto 3 EVO vista anteriore esposta alla Fiera del Levante 2026 a Bari. Ecco le Foto esclusive di Automania! Scopri la nuova BYD Seal 6 DM-i Touring auto cinese. Non prerdere le foto della BYD Seal 6 DM-i Touring in bella mostra alla Fiera del Levante 2026 a Bari. Ecco le Foto esclusive di Automania! Scopri la nuova ICH-X K3 retrotreno con ruota posteriore, il nuovo fuoristrada di fascia alta della DR Motor. Non prerdere le foto della ICH-X K3 esposta alla Fiera del Levante di Bari 89° edizione del 2026. Guarda le Foto esclusive di Automania!

News Correlate
News Bentornata normalità. Ma elettrica » Bentornata normalità. Ma elettrica
Primavera e nuovi modelli: il problema? Nessuno sa più cosa vuole davvero!
News Presentato il nuovo Toyota Rav 4 a Bologna » Presentato il nuovo Toyota Rav 4 a Bologna
Svelata in anteprima nazionale una delle novità più importanti della Fiera Auto e Moto d´Epoca
News EMC Auto alla Fiera del Levante a Bari » EMC Auto alla Fiera del Levante a Bari
88^ Campionaria Internazionale e al Salone di Torino 2025: debutto nazionale per EMC 212 e Foton Tunland V9 Hybrid
News Nuova Porsche Cayenne EV: avete mai visto un cucciolo di balenottera a batteria? » Nuova Porsche Cayenne EV: avete mai visto un cucciolo di balenottera a batteria?
Non bastava mettere le batterie alla Taycan. Eh no, serviva farlo anche sulla sorellona, ed ecco così la nuova Cayenne EV

   [ Altre news correlate » ]

Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[ Info Newsletter» ]


Altre News Report
» Il fascino della Freccia Rossa conquista la “Città del Tricolore”
» Trofeo Lorenzo Bandini 2026 edizione 33, premiato l’orgoglio italiano Antonelli
» Museo trattori: viaggio nella “Collezione Trattori d´Epoca”
» Anantara Concorso di eleganza Roma 2026: la Dolce Vita premia Maserati
» Finarte a Parma: Un Viaggio nel Tempo tra Curve e Motori
»
Automania Answares 		Auto storiche esclusive dalla Fiat Zero alla Fiat Antonelli esemplare unico
» L´Elettronica va in scena: torna la Fiera dell’Elettronica di Scandiano

[ Tutte le news » ]