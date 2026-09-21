Fiera del Levante 89ª Edizione: La Sorpresa Arriva dall´Automotive
21/09/2026
di Catia Scalera
Le novità di DR con il nuovo brand ICH-X K3 e proposte del brand cinese BYD, con occasione uniche in Fiera
[ Fiera del Levante, Bari ] -
Tra una passeggiata panoramica, attrazioni per la cura di sé, musica e persino curiose scoperte come i cani robot, la 89ª edizione della Fiera del Levante sa ancora una volta come sorprenderci. Ma per gli appassionati di motori e tecnologia, il vero punto focale si trova nell'area automotive.
Se all'ingresso le attenzioni sembrano divise tra i grandi classici tedeschi, la vera rivelazione dell'evento sta arrivando dal Gruppo DR, capace di rubare letteralmente la scena grazie ad un marchio che sta ridefinendo il concetto di mobilità accessibile e di fascia alta con il Suv ICH-X K3. Presente anche il gruppo Cinese BYD con i modelli BYD Atto 3 EVO, BYD Seal 6 DM-i Touring.
ICH-X K3 soluzione Gruppo DR I modelli K3 firmati ICH-X rappresentano la massima espressione di robustezza e raffinatezza del gruppo. Pensati per chi cerca un veicolo imponente e dalle prestazioni off-road autentiche, questi fuoristrada conquistano al primo sguardo per il loro design e l’alta presenza, progettate per dominare sia i percorsi sterrati che il contesto urbano. L'abitacolo sorprende per la qualità dei materiali e la cura dei dettagli, garantendo il massimo comfort anche nei viaggi più impegnativi. Sono presenti anche display digitali enormi per gestire il sistema di Infotainment e la strumentazione di bordo, offrendo un'esperienza d'uso moderna, fluida e altamente connessa.
A colpo d'occhio la ICH-X K3 si ispira al Jeep Renegade (a confronto nel video), e in modo evidente e diretto alle linee iconiche, squadrate e muscolose del Land Rover Defender e della Ford Branco.
Modelli cinesi: BYD Atto 3 EVO e BYD Seal 6 DM-i Touring Il brand cinese BYD, moderno e attento all'efficienza energetica, con i modelli BYD Atto 3 EVO e BYD Seal 6 DM-i Touring cattura l'attenzione di chi punta alle auto intelligenti. Entrambe le vetture possiedono un look contemporaneo pensato per una mobilità urbana ed extraurbana agile e distintiva. Dotate di tecnologiche complete, ben si adattano a chi cerca il giusto equilibrio tra prestazioni e rispetto per l'ambiente.
Opportunità inedite per chi Visita la Fiera La vera notizia, per i visitatori, riguarda le condizioni d'acquisto: chi ordina direttamente in Fiera può usufruire di sconti esclusivi e promozioni dedicate, difficilmente reperibili in concessionaria.
Tra test-drive, musica, MiniGames e gadget esclusivi in palio, la Fiera del Levante offre un'esperienza dinamica e ricca di opportunità per rispondere alle esigenze di ogni visitatore: dagli spazi pensati per le famiglie, alle aree dedicate agli appassionati del mondo automotive.
Vi invitiamo a vedere il Video Short commentato da Catia Scalera dedicato alla Fiera del Levante 2026 a Bari. Seguite Automania anche sui canali Social per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti sul mondo dei motori!