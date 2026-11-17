10/11/2026

Il panorama automobilistico della Motor Valley si arricchisce di una nuova, audace visione ingegneristica con il debutto della Giamaro Albor Concept Cars, un prototipo destinato a riscrivere le regole delle vetture ad altissime prestazioni. Concepita dalla neonata casa modenese Giamaro Automobili, questa vettura si distacca nettamente dai canoni tradizionali introducendo il concetto inedito di “Hypercar verticale”. Non si tratta di un SUV né di una crossover convenzionale, bensì di un'opera stilistica che fonde l'aerodinamica esasperata e le linee tese di una coupé da pista con un'altezza da terra notevolmente maggiorata, pensata per dominare i fondi stradali più sconnessi e i terreni off-road a velocità precedentemente impensabili. Il nome stesso, che evoca l'imponente vulcano marziano Albor Tholus, riflette un'estetica fantascientifica, muscolosa e proiettata verso il futuro.



Motore V12 quadriturbo e oltre 2000 CV: la meccanica della Giamaro Albor

Dal punto di vista tecnico e meccanico, la Giamaro Albor Concept rappresenta un vero e proprio manifesto della tradizione motoristica italiana più pura, rifiutando qualsiasi forma di elettrificazione. Il cuore pulsante della vettura è un monumentale propulsore termico da 7.0 litri con architettura V12, sovralimentato da ben quattro turbocompressori. Questo motore d'ingegneria sopraffina, sviluppato in stretta sinergia con gli specialisti di Italtecnica, è in grado di erogare una potenza stratosferica che tocca il picco massimo di 2.157 CV e una coppia titanica di 2.008 Nm. La gestione di una simile foga è affidata a un sistema elettronico intelligente regolabile tramite tre chiavi distinte, le quali consentono al pilota di sbloccare progressivamente i livelli di potenza, riservando la configurazione più estrema (attivabile solo con la chiave rossa) esclusivamente alle condizioni di guida più sicure o ai circuiti.



Monoscocca in carbonio e assetto off-road: il telaio della hypercar modenese

La base strutturale su cui poggia l'intera vettura è costituita da una monoscocca modulare in fibra di carbonio, progettata per garantire una rigidità torsionale d'eccellenza e un contenimento rigoroso dei pesi complessivi. Per assecondare la sua doppia anima, l'assetto si avvale di uno schema di sospensioni push-rod con terzo elemento direttamente derivato dal mondo della Formula 1, capace di variare la risposta dinamica e l'assorbimento a seconda del fondo stradale. Sebbene la sorella stradale Giamaro Katla scarichi la potenza sulle sole ruote posteriori, l'architettura a ruote alte della Albor Concept è stata concepita per integrare una trazione integrale sofisticata, essenziale per scaricare a terra l'immensa coppia anche sui fondi a bassa aderenza. Con questo progetto, Giamaro Automobili non ha semplicemente presentato un esercizio di stile fine a se stesso, ma ha già confermato l'avvio di una produzione in serie limitatissima che trasformerà la Albor nel secondo capitolo ufficiale di questo nuovo mito emiliano.



Le immagini e il video della Giamaro Albor prototipo arrivano direttamente da Auto e Moto D'Epoca 2026 svoltosi alla Fiera di Bologna. Foto e Video © Automania®