Cupra accende Goodwood: l´ elettrico smette di chiedere scusa

[ West Sussex ] - Per anni il mondo delle auto elettriche ha cercato di convincerci con numeri, autonomie e tempi di ricarica. Cupra, invece, sembra aver scelto una strada ben diversa: ricordarci che un'auto deve prima di tutto far battere il cuore e il Goodwood Festival of Speed 2026 è diventato il palcoscenico perfetto per dimostrarlo.



Dalle strade di Barcellona fino alla celebre collina del West Sussex, il marchio spagnolo ha messo in scena una dichiarazione d'intenti più che una semplice esposizione di modelli. Il messaggio è stato abbastanza chiaro: il futuro sarà elettrico, ma non per questo dovrà essere silenzioso, prevedibile o privo di emozioni.



Il simbolo di questa nuova fase è il rinnovo della partnership con Cupra KIRO in Formula E. Una scelta che va ben oltre la sponsorizzazione sportiva: per CUPRA il motorsport continua a essere un laboratorio tecnologico, il luogo dove si sperimentano soluzioni che, prima o poi, finiranno sulle auto che guidiamo ogni giorno. Con l'arrivo della nuova era della Formula E, il marchio conferma di voler essere protagonista della categoria elettrica più avanzata al mondo.



E la nuova monoposto parla da sola. Il sistema Cupra Connect Gen4, che definisce la quarta generazione delle monoposto elettriche del campionato Formula E, porta in pista 816 CV, trazione integrale permanente, oltre 335 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi. Numeri che fino a pochi anni fa appartenevano esclusivamente al mondo dei prototipi da competizione più estremi e che oggi dimostrano quanto rapidamente si stia evolvendo il motorsport elettrico.



Ma sarebbe un errore pensare che Goodwood sia stato soltanto una celebrazione della Formula E. La vera sorpresa è arrivata con la Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer, un prototipo che rappresenta probabilmente la visione più concreta del futuro delle competizioni turismo.



La ricetta è tanto semplice quanto geniale: prendere il motore elettrico della futura Raval, abbinarlo al quattro cilindri turbo della Leon VZ e sfruttare la tecnologia della batteria della Leon e-HYBRID. Il risultato? Un Frankenstein da 500 CV capace di raggiungere i 100 km/h in 3,8 secondi e di toccare i 265 km/h, ma soprattutto una piattaforma che dimostra come elettrificazione e motorsport possano convivere senza perdere quella componente strategica e spettacolare che ha sempre caratterizzato le gare turismo.



Accanto alle protagoniste della pista, CUPRA ha portato anche la Raval, destinata a rappresentare l'accesso al mondo elettrico del marchio. Con i suoi quattro metri di lunghezza, fino a 450 chilometri di autonomia e un assetto sviluppato per mantenere intatto il DNA sportivo della casa catalana, la compatta elettrica dimostra che la mobilità urbana non deve necessariamente rinunciare al piacere di guida.



È significativo che il debutto britannico della versione con guida a destra sia avvenuto proprio a Goodwood. Un luogo dove tradizione e innovazione convivono come in pochi altri eventi automobilistici al mondo.



La sensazione, osservando quanto mostrato a Goodwood, è che Cupra abbia finalmente smesso di considerare l'elettrificazione come un obbligo imposto dal mercato. La interpreta invece come un'opportunità per reinventare il concetto stesso di performance.

