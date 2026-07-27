Notizie Viaggiare in autostrada: tutto quello da sapere prima di partire

27/07/2026 Automania Portale Mini Guida per viaggiare in comodità e in sicurezza in Autostrada





In questa sorta di mini-guida vi proponiamo alcuni consigli per viaggiare in autostrada sia per quanto riguarda la guida, sia rispetto alla gestione di determinati aspetti pratici capaci di fare la differenza.



Controllare il percorso prima della partenza

Prima di mettersi in viaggio è consigliabile verificare – e pianificare – il percorso: ciò permette di monitorare la presenza di cantieri, deviazioni e tratti particolarmente congestionati. Si disporrà così delle informazioni utili per scegliere gli orari più favorevoli e predisporre persino le soste intermedie, ma anche per impostare il cosiddetto “piano B” e dunque degli itinerari alternativi.



Informarsi rispetto al pedaggio autostradale

Tra gli aspetti da considerare rientra anche il costo del incidere in maniera anche significativa sul budget complessivo, soprattutto sulle tratte più lunghe.



Sotto questo punto di vista, tra gli strumenti più efficaci troviamo alcuni tool disponibili online, come ad esempio il simulatore di UnipolMove: è infatti utile per ottenere una stima inserendo il punto di partenza e quello di arrivo, insieme ad altre informazioni come il costo indicativo del carburante, i tempi di percorrenza e quelli di attesa al casello.



Avere questi dati a disposizione per tempo fa una grande differenza perché aiuta a organizzare meglio il viaggio, evitando decisioni improvvisate e valutando con maggiore consapevolezza tempi e spese.



Preparare l’auto al meglio

Un viaggio in autostrada richiede che il veicolo sia nelle condizioni adatte ad affrontare percorrenze prolungate. Nell’ottica di limitare i possibili imprevisti, prima della partenza è opportuno effettuare alcuni controlli essenziali, così da prevenirli, per quanto possibile. Ecco di quali si tratta:

La rete autostradale durante l’estate presenta una concentrazione di veicoli superiore alla media, un po’ come avviene in altri periodi dell’anno quali Pasqua, Natale o le festività.In questa sorta divi proponiamo alcunisia per quanto riguarda la guida, sia rispetto alla gestione di determinati aspetti pratici capaci di fare la differenza.Prima di mettersi in viaggio è consigliabile: ciò permette di monitorare la presenza di. Si disporrà così delle informazioni utili pere predisporre persino le, ma anche per impostare il cosiddetto “piano B” e dunque degli itinerari alternativi.Tra gli aspetti da considerare rientra anche il costo del pedaggio dell’autostrada , in quanto tende a, soprattutto sulle tratte più lunghe.Sotto questo punto di vista, tra gli strumenti più efficaci troviamo alcuni tool disponibili online, come ad esempio il: è infatti utile per ottenere una stima inserendo il punto di partenza e quello di arrivo, insieme ad altre informazioni come il costo indicativo del carburante, i tempi di percorrenza e quelli di attesa al casello.Avere questi dati a disposizione per tempo fa una grande differenza perché aiuta a, evitandoe valutando conUnrichiede che il veicolo sia nelle condizioni adatte ad affrontare percorrenze prolungate. Nell’ottica di limitare i possibili imprevisti, prima della partenza è opportuno, così da prevenirli, per quanto possibile. Ecco di quali si tratta: ● pressione e stato di usura degli pneumatici; ● livello dell’olio motore; ●livello del liquido refrigerante; ●funzionamento di luci, tergicristalli e climatizzatore; ●stato della batteria, soprattutto quando l’auto viene utilizzata poco; ●presenza del kit di emergenza e del giubbotto catarifrangente. È inoltre essenziale accertarsi che l’assicurazione risulti valida e averne una copia con sé, anche telematica. Se non fosse stata sottoscritta, è buona prassi attivare una clausola di soccorso stradale, in grado di intervenire qualora ve ne fosse la necessità: il costo è decisamente più contenuto rispetto a quello che presenterebbe un carroattrezzi.



Guidare in sicurezza

Guidare in autostrada è diverso rispetto a quando ci si muove in città e richiede comportamenti alla guida adeguati rispetto al contesto, a cominciare da quelli inerenti la velocità: è essenziale non andare troppo piano ma nemmeno troppo veloci, attenendosi ai limiti dichiarati dal gestore attraverso la segnaletica e mantenendo una distanza di sicurezza sufficiente rispetto al mezzo che precede.Sotto quest’ultimo aspetto, un buon parametro è quello presente sulla rete francese, che invita gli automobilisti a prevedere un minimo di due macchine di distanza.Altri comportamenti di buon senso e comunque particolarmente efficaci risultano: È inoltre essenziale accertarsi che l’, anche telematica. Se non fosse stata sottoscritta, è buona prassi, in grado di intervenire qualora ve ne fosse la necessità: il costo è decisamente più contenuto rispetto a quello che presenterebbe un carroattrezzi.Guidare in autostrada è diverso rispetto a quando ci si muove in città e richiede comportamenti alla guida adeguati rispetto al contesto, a cominciare da quelli inerenti la: è essenziale non andare troppo piano ma nemmeno troppo veloci, attenendosi ai limiti dichiarati dal gestore attraverso la segnaletica e mantenendo unasufficiente rispetto al mezzo che precede.Sotto quest’ultimo aspetto, un buon parametro è quello presente sulla rete francese, che invita gli automobilisti a prevedere un minimo di due macchine di distanza.e comunque particolarmente efficaci risultano: ● utilizzare la corsia più libera a destra, riservando quelle di sinistra al sorpasso; ● segnalare per tempo cambi di corsia, ingressi e uscite; ● evitare manovre improvvise, inversioni e retromarce; ● non utilizzare la corsia di emergenza, salvo nei casi di effettiva necessità; ● effettuare una pausa quando subentrano stanchezza o calo dell’attenzione. Durante i viaggi più lunghi è inoltre importante mantenersi idratati e limitare le distrazioni. Il viaggio si rivelerà così meno stressante per tutti, non solo per chi si trova al volante. Durante i viaggi più lunghi è inoltre importante. Il viaggio si rivelerà così meno stressante per tutti, non solo per chi si trova al volante.

News Correlate » Pedaggi autostradali, il 2014 porta nuovi aumenti

Il nuovo anno vedrà un aumento medio pari del 3,9 % con eccezioni anche dell’8% su alcune tratte autostradali » Tar del Lazio: stop agli aumenti dei pedaggi autostradali

Con una sentenza di livello Nazionale si impedisce di aumentare i costi delle autostrade italiane. Chi ha già pagato di più dovrà essere rimborsato dall’Anas » Aumentano le tariffe autostradali

Il 2010 si festeggia con un incremento che arriverà a toccare la soglia del 2,40 per cento, con un aumento sul tratto autostradale della Milano-Torino, del 15% [ Altre news correlate » ]