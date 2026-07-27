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Viaggiare in autostrada: tutto quello da sapere prima di partire
27/07/2026
Automania Portale
Mini Guida per viaggiare in comodità e in sicurezza in Autostrada
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La rete autostradale durante l’estate presenta una concentrazione di veicoli superiore alla media, un po’ come avviene in altri periodi dell’anno quali Pasqua, Natale o le festività.
In questa sorta di mini-guida vi proponiamo alcuni consigli per viaggiare in autostrada sia per quanto riguarda la guida, sia rispetto alla gestione di determinati aspetti pratici capaci di fare la differenza.
Controllare il percorso prima della partenza
Prima di mettersi in viaggio è consigliabile verificare – e pianificare – il percorso: ciò permette di monitorare la presenza di cantieri, deviazioni e tratti particolarmente congestionati. Si disporrà così delle informazioni utili per scegliere gli orari più favorevoli e predisporre persino le soste intermedie, ma anche per impostare il cosiddetto “piano B” e dunque degli itinerari alternativi.
Informarsi rispetto al pedaggio autostradale
Tra gli aspetti da considerare rientra anche il costo del pedaggio dell’autostrada, in quanto tende a incidere in maniera anche significativa sul budget complessivo, soprattutto sulle tratte più lunghe.
Sotto questo punto di vista, tra gli strumenti più efficaci troviamo alcuni tool disponibili online, come ad esempio il simulatore di UnipolMove: è infatti utile per ottenere una stima inserendo il punto di partenza e quello di arrivo, insieme ad altre informazioni come il costo indicativo del carburante, i tempi di percorrenza e quelli di attesa al casello.
Avere questi dati a disposizione per tempo fa una grande differenza perché aiuta a organizzare meglio il viaggio, evitando decisioni improvvisate e valutando con maggiore consapevolezza tempi e spese.
Preparare l’auto al meglio
Un viaggio in autostrada richiede che il veicolo sia nelle condizioni adatte ad affrontare percorrenze prolungate. Nell’ottica di limitare i possibili imprevisti, prima della partenza è opportuno effettuare alcuni controlli essenziali, così da prevenirli, per quanto possibile. Ecco di quali si tratta:
● pressione e stato di usura degli pneumatici;
● livello dell’olio motore;
●livello del liquido refrigerante;
●funzionamento di luci, tergicristalli e climatizzatore;
●stato della batteria, soprattutto quando l’auto viene utilizzata poco;
●presenza del kit di emergenza e del giubbotto catarifrangente.È inoltre essenziale accertarsi che l’assicurazione risulti valida e averne una copia con sé, anche telematica. Se non fosse stata sottoscritta, è buona prassi attivare una clausola di soccorso stradale, in grado di intervenire qualora ve ne fosse la necessità: il costo è decisamente più contenuto rispetto a quello che presenterebbe un carroattrezzi.
Guidare in sicurezza
Guidare in autostrada è diverso rispetto a quando ci si muove in città e richiede comportamenti alla guida adeguati rispetto al contesto, a cominciare da quelli inerenti la velocità: è essenziale non andare troppo piano ma nemmeno troppo veloci, attenendosi ai limiti dichiarati dal gestore attraverso la segnaletica e mantenendo una distanza di sicurezza sufficiente rispetto al mezzo che precede.Sotto quest’ultimo aspetto, un buon parametro è quello presente sulla rete francese, che invita gli automobilisti a prevedere un minimo di due macchine di distanza.Altri comportamenti di buon senso e comunque particolarmente efficaci risultano:
● utilizzare la corsia più libera a destra, riservando quelle di sinistra al sorpasso;
● segnalare per tempo cambi di corsia, ingressi e uscite;
● evitare manovre improvvise, inversioni e retromarce;
● non utilizzare la corsia di emergenza, salvo nei casi di effettiva necessità;
● effettuare una pausa quando subentrano stanchezza o calo dell’attenzione.Durante i viaggi più lunghi è inoltre importante mantenersi idratati e limitare le distrazioni. Il viaggio si rivelerà così meno stressante per tutti, non solo per chi si trova al volante.
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