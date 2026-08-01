Lotus Emira 420 Sport: l´asticella si alza

[ Hetel ] - Avete mai pensato a quanto la vostra targa possa rovinare il flusso aerodinamico della vettura? Probabilmente voi no, ma Lotus sì. Dimenticate infatti tutto quello che pensavate di sapere sulla Lotus Emira. Da Hethel arriva la nuova Emira 420 Sport, una versione che prende il concetto di “driver's car” e lo porta a un livello superiore. Il dato che cattura subito l'attenzione? È la vettura di produzione a quattro cilindri più veloce al mondo, capace di toccare i 300 km/h grazie ai suoi 416 CV e 500 Nm di coppia.



Ma fermarsi ai numeri sarebbe un errore. Perché una Lotus non nasce per impressionare al bar con la scheda tecnica: nasce per trasformare ogni curva in un'esperienza. E proprio qui la 420 Sport sembra voler fare la differenza.



Sotto il cofano pulsa il noto quattro cilindri turbo da 2,0 litri, ora nella sua configurazione più estrema, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a otto rapporti completamente ricalibrato. Il risultato? Lo 0-100 km/h viene archiviato in 3,9 secondi, mentre la risposta all'acceleratore promette di essere ancora più immediata e coinvolgente.



La vera magia, però, è nascosta nel lavoro degli ingegneri Lotus. Con il nuovo Lightweight Handling Package, l'Emira perde fino a 25 kg grazie a componenti come lo scarico in titanio, il portellone in fibra di carbonio e la batteria agli ioni di litio. Meno peso significa più agilità, uno sterzo ancora più comunicativo e quella leggerezza dinamica che rappresenta da sempre il DNA della Casa britannica.



Non manca nemmeno un'evoluzione aerodinamica. Splitter, minigonne, diffusore e spoiler sono stati ridisegnati per generare 25 kg di deportanza aggiuntiva, senza aumentare la resistenza aerodinamica. Tradotto: più stabilità alle alte velocità e maggiore precisione quando si inizia davvero a fare sul serio tra i cordoli.



Per chi frequenta abitualmente i track day, Lotus offre anche ammortizzatori Multimatic DSSV regolabili su due vie, una soluzione derivata direttamente dal motorsport che promette un controllo del telaio ancora più raffinato, senza sacrificare il comfort nell'utilizzo stradale.



Anche il design racconta chiaramente le intenzioni della vettura. Debutta il nuovo colore Tangelo Orange, mentre per la prima volta sulla Emira è disponibile un ampio utilizzo della fibra di carbonio a vista, capace di enfatizzare sia l'estetica sia la ricerca della massima leggerezza.



L'abitacolo resta fedele alla filosofia Lotus: pochi fronzoli, tanta sostanza e il guidatore sempre al centro della scena, con rivestimenti in pelle e Alcantara, palette del cambio in carbonio e dettagli specifici dedicati alla versione 420 Sport.



Con un prezzo di partenza di 133.500 euro, la nuova Lotus Emira 420 Sport non è soltanto la variante più potente della gamma: rappresenta probabilmente il manifesto più puro della filosofia “For The Drivers”. In un'epoca in cui le sportive diventano sempre più pesanti e digitali, Lotus continua a percorrere una strada diversa. E, almeno sulla carta, sembra aver trovato ancora una volta la ricetta giusta.

