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Il 2027 anno importante per i SUV


10/07/2026

di Giovanni Iozzia

I modelli che attireranno più attenzioni saranno la Jeep Recon, la Bentley Torcal, la Nuova Hyundai Tucson ed i marchi emergenti cinesi


Il 2027 anno importante per i SUV Il 2027 si preannuncia come un anno molto ricco per il mercato dei SUV, con una forte spinta verso l'elettrificazione, le piattaforme a 800 V e software sempre più evoluti. Alcuni modelli sono già stati presentati ufficialmente, altri sono stati solo annunciati oppure si sono visti alcuni prototipi.

Le caratteristiche dei nuovi SUV saranno principalmente: batterie più efficienti e tempi di ricarica ridotti; maggiore diffusione di sistemi plug-in hybrid evoluti; funzioni di guida assistita sempre più avanzate; design più aerodinamici e software aggiornabili over the air.

Jeep Recon SUV elettrico
Tra le novità più importanti c'è senza dubbio la Jeep Recon, un SUV elettrico pensato come alternativa ecologica alla gemella Wrangler, con autentiche capacità off-road, tetto e porte rimovibili e trazione integrale. Prodotta negli Sati Uniti, il suo arrivo in Europa è previsto nel corso del 2027.
Jeep produrrà altri nuovi SUV segmento B, compatti per dovrebbero essere presentati subito dopo l’immissione sul mercato della Recon.

Nuovi SUV 2027: Bentley Torcal e del Gruppo Volkswagen
Bentley lancerà Torcal, il suo primo SUV completamente elettrico. Sarà un modello di lusso, sviluppato su una piattaforma condivisa con la futura Porsche Cayenne elettrica. Un’architettura a 800 V, ricarica ultra-rapida e prestazioni elevate. Le prime consegne sono previste nel 2027.

Il marchio statunitense Scout Motors che dal 2022, fa parte del Gruppo Volkswagen, farà il suo debutto nel settore con un SUV dal forte stile retrò ispirato agli International Harvester Scout degli anni Settanta. Sarà disponibile sia in versione elettrica sia con range extender.

Renault Bridger
La casa francese Renault ha mostrato in anteprima la Bridger, un SUV compatto destinato inizialmente ai mercati internazionali. Il modello di serie arriverà entro la fine del 2027 con motorizzazioni ibride.

Nuovi suv in uscita 2027
MG ha anch’essa fornito le anticipazioni della Cyber Concept senza però presentare il modello definitivo, ma mostrando chiaramente quale direzione vuole percorrere: un SUV sportivo elettrico.

Altri SUV molto attesi sono: la Nuova Hyundai Tucson con un design più squadrato e motorizzazioni full hybrid e plug-in hybrid; la Bmw elettrica di nuova generazione basata sulla piattaforma Neue Klasse, destinata a sostituire progressivamente le versioni tradizionali; la iCaur V27, SUV cinese con tecnologia range extender e vocazione off-road, si ispira dichiaratamente ai grandi classici del fuoristrada, come la Land Rover Defender, che sarà disponibile anche il Europa.
Fotogallery
Scopri Jeep Recon, il SUV 100% elettrico ispirato alla leggendaria Wrangler. Con trazione integrale ed opzioni open-air, questo modello EV ridefinisce il fuoristrada sostenibile. Perfetto per chi cerca avventura, comfort e zero emissioni Il nuovo Jeep Recon SUV elettrico rivoluziona l´off-road a zero emissioni. Questo fuoristrada 4x4 EV unisce lo stile iconico del brand a una tecnologia all´avanguardia. Offre prestazioni eccezionali e un´autonomia pensata per l´avventura estrema Il nuovo Bentley Torcal rivoluziona i SUV elettrici di lusso. Questo urban SUV unisce l´'artigianalità della casa di Crewe a una tecnologia EV all´avanguardia su piattaforma PPE. Un mix perfetto di performance, comfort e sostenibilità Premium Nuovo SUV elettrico firmato Scout Motors del Gruppo Volkswagen rivoluziona l´Off-Road. Questo fuoristrada EV unisce l´iconico design retrò a una piattaforma 800V all´avanguardia. Garantisce massime prestazioni 4x4 e un´autonomia super per ogni avventura
Il Renault Bridger Concept rivoluziona i SUV urbani: lungo meno di 4 metri, offre forme muscolose da vero fuoristrada con la caratteristica ruota di scorta sul portellone. Un look avventuroso che nasconde un abitacolo sorprendentemente spazioso Il nuovo Porsche Cayenne Electric ridefinisce i SUV di lusso: zero emissioni, DNA 100% Porsche e prestazioni da capogiro fino a 1.156 CV. Un´icona di design, tecnologia e dinamismo, progettata per dominare la strada con un´anima puramente elettrica La Nuova Hyundai Tucson stupisce con il design “Parametric Dynamics” e i fari nascosti nella griglia. Il SUV si rinnova con interni digitali minimalisti, motorizzazioni ibride all´avanguardia e la massima sicurezza per viaggiare in totale comfort La MG Cyber Concept ridefinisce i SUV elettrici: quasi 5 metri di muscoli e innovazione firmati Jozef Kaban. Ispirata alla storica EX181 degli anni ´50, unisce l´aerodinamica estrema delle sportive e lo spazio per la famiglia. Una vera ammiraglia hi-tech

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