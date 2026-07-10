Il 2027 anno importante per i SUV

Il 2027 si preannuncia come un anno molto ricco per il mercato dei SUV, con una forte spinta verso l'elettrificazione, le piattaforme a 800 V e software sempre più evoluti. Alcuni modelli sono già stati presentati ufficialmente, altri sono stati solo annunciati oppure si sono visti alcuni prototipi.



Le caratteristiche dei nuovi SUV saranno principalmente: batterie più efficienti e tempi di ricarica ridotti; maggiore diffusione di sistemi plug-in hybrid evoluti; funzioni di guida assistita sempre più avanzate; design più aerodinamici e software aggiornabili over the air.



Jeep Recon SUV elettrico

Tra le novità più importanti c'è senza dubbio la Jeep Recon, un SUV elettrico pensato come alternativa ecologica alla gemella Wrangler, con autentiche capacità off-road, tetto e porte rimovibili e trazione integrale. Prodotta negli Sati Uniti, il suo arrivo in Europa è previsto nel corso del 2027.

Jeep produrrà altri nuovi SUV segmento B, compatti per dovrebbero essere presentati subito dopo l’immissione sul mercato della Recon.



Nuovi SUV 2027: Bentley Torcal e del Gruppo Volkswagen

Bentley lancerà Torcal, il suo primo SUV completamente elettrico. Sarà un modello di lusso, sviluppato su una piattaforma condivisa con la futura Porsche Cayenne elettrica. Un’architettura a 800 V, ricarica ultra-rapida e prestazioni elevate. Le prime consegne sono previste nel 2027.



Il marchio statunitense Scout Motors che dal 2022, fa parte del Gruppo Volkswagen, farà il suo debutto nel settore con un SUV dal forte stile retrò ispirato agli International Harvester Scout degli anni Settanta. Sarà disponibile sia in versione elettrica sia con range extender.



Renault Bridger

La casa francese Renault ha mostrato in anteprima la Bridger, un SUV compatto destinato inizialmente ai mercati internazionali. Il modello di serie arriverà entro la fine del 2027 con motorizzazioni ibride.



Nuovi suv in uscita 2027

MG ha anch’essa fornito le anticipazioni della Cyber Concept senza però presentare il modello definitivo, ma mostrando chiaramente quale direzione vuole percorrere: un SUV sportivo elettrico.



Altri SUV molto attesi sono: la Nuova Hyundai Tucson con un design più squadrato e motorizzazioni full hybrid e plug-in hybrid; la Bmw elettrica di nuova generazione basata sulla piattaforma Neue Klasse, destinata a sostituire progressivamente le versioni tradizionali; la iCaur V27, SUV cinese con tecnologia range extender e vocazione off-road, si ispira dichiaratamente ai grandi classici del fuoristrada, come la Land Rover Defender, che sarà disponibile anche il Europa.

