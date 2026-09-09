Salone Auto Torino 2026: Torino torna a parlare di automobili

[ Torino ] - Torino torna a fare quello che le riesce meglio: parlare di automobili. Dall’11 al 13 settembre 2026, il capoluogo piemontese si trasformerà nuovamente in una gigantesca passerella a cielo aperto per la terza edizione del Salone Auto Torino, manifestazione a ingresso libero che promette di portare nel cuore della città più di 40 marchi automobilistici, anteprime, test drive e una quantità di automobili sufficiente a far dimenticare, almeno per qualche ora, l’esistenza dei mezzi pubblici.



Dopo le prime due edizioni, capaci di attirare oltre 500.000 visitatori, il Salone conferma la sua formula open-air. Piazza Castello, i Giardini dei Musei Reali e i Giardini Reali diventeranno il teatro dell’evento, con le Case automobilistiche pronte a mettere in mostra le proprie novità e il pubblico libero di passeggiare fra auto nuove, tecnologia e inevitabili discussioni sul fatto che “una volta i motori erano meglio”.



E l’elenco dei partecipanti è tutt’altro che timido. Fra i brand confermati troviamo Alfa Romeo, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroën, Fiat, Honda, Jeep, Kia, Lancia, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Tesla e Zeekr, per un totale di oltre 40 marchi.



La parte interessante, soprattutto per chi considera un’automobile qualcosa di più di un soprammobile da fotografare, sarà l’area Test Drive. I visitatori potranno infatti provare gratuitamente su strada alcuni dei modelli esposti, partendo dai Giardini Reali e affrontando percorsi sviluppati sulla normale viabilità del centro di Torino.



A disposizione del pubblico ci saranno vetture di BYD, Changan, EMC, Geely, GWM, Honda, Hongqi, Kia, Lepas, Lynk&Co, Mazda, OMODA JAECOO, Tesla e Zeekr, con gli istruttori dei vari brand pronti a spiegare tecnologia, comfort e prestazioni.



Ma quest’anno il Salone vuole fare anche qualcosa di più. Debutta infatti Promozioni Week by Salone Auto Torino, una settimana di offerte dedicate all’acquisto delle vetture presso le concessionarie aderenti in tutta Italia. In altre parole, il Salone prova a fare quello che ogni appassionato vorrebbe: trasformare la voglia di comprare un’auto in una buona scusa per comprarla davvero.



Per gli appassionati, però, ci sarà anche qualcosa di decisamente più interessante da guardare. Torna infatti il Torino Automotive Design Award, giunto alla seconda edizione, che premierà le migliori espressioni del design automobilistico contemporaneo in categorie come Exterior Design, Interior Design, User Experience, Concept Design e HMI.



E sabato 12 settembre arriverà anche il Supercar Meeting Venaria Reale–Torino, con supercar, hypercar, one-off, limited edition, prototipi e auto storiche che partiranno dalla Reggia di Venaria per poi raggiungere il Salone. Perché se c’è una cosa che Torino non ha mai avuto problemi a fare è trovare un modo elegante per mettere insieme automobili e patrimonio storico.



Insomma, per tre giorni Torino proverà nuovamente a ricordare al mondo una cosa piuttosto ovvia: questa è la città dell’automobile.

