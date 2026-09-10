Salone auto Torino: un tempo solo Fiat adesso soprattutto macchine elettriche

[ Torino, Piemonte, Italia ] - Un tempo il Salone dell’Auto di Torino aveva un nome quasi implicito: Fiatt. Era la grande casa automobilistica della città, il simbolo dell’industria torinese, il marchio che rendeva quasi naturale associare Torino all’automobile. Oggi la situazione è profondamente cambiata.

Il Salone, in programma dall’11 al 13 settembre, ha una connotazione ancora più internazionale, più tecnologica e soprattutto sempre più elettrica.



La trasformazione è evidente già nei numeri. Sono 47 i marchi presenti quest’anno, dalle storiche case europee ai grandi costruttori asiatici e ai nuovi protagonisti della mobilità elettrica. Accanto a Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Maserati troviamo BYD, Tesla, Xpeng, Zeekr, Geely, Changan, Hongqi e numerosi altri marchi cinesi.



L'elettrico è ormai protagonista e basta scorrere l'elenco delle vetture esposte per capire quanto sia cambiato il mercato. Ci sono la nuova BMW iX3 e la i3, la Mercedes GLC elettrica e la nuova Classe C elettrica, la Renault Megane E-Tech, la Peugeot e-3008 Long Range, la nuova Suzuki e-Vitara, la Kia EV5, modelli Tesla, Xpeng e Zeekr. Accanto alle elettriche pure troviamo poi una quantità crescente di ibride e plug-in.



Altro nuovo elemento è la presenza sempre più importante dei costruttori asiatici. BYD, Changan, Chery, Dongfeng, Geely, GAC, Hongqi, OMODA JAECOO, Xpeng e Zeekr non sono più nomi esotici da osservare sulle riviste specializzate. Marchi che adesso entrano direttamente nel mercato europeo.



Torino, però, non rinuncia alla memoria. Nei Giardini dei Musei Reali trovano spazio esposizioni dedicate alla storia e al design dell'automobile, con i 120 anni di Lancia, un omaggio a Marcello Gandini e importanti vetture storiche, comprese Ferrari e modelli provenienti dal patrimonio dell'automobilismo italiano.



Il vecchio Salone dell'Auto apparteneva alla logica della grande esposizione fieristica. Quello contemporaneo si apre invece alla città: piazza Castello, piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali. L'ingresso è gratuito e i visitatori possono provare alcune delle vetture attraverso test drive nelle strade cittadine. Un modello completamente diverso: non più soltanto un Salone per gli addetti ai lavori, ma un evento urbano, nel quale l'automobile diventa parte del paesaggio e della vita quotidiana. Il messaggio è chiaro: la Torino dell'auto non è finita, ha solo cambiato motore.

