20/05/2019

Auto a trazione elettrica, la Mercedes-Benz EQC offre un approccio tecnologico che ne semplifica la fruibilità. L'interazione intelligente di trazione, gestione della batteria, gestione della ricarica, strategie di recupero dell'energia, servizi digitali e sistema di infotainment MBUX schiudono le porte ad una nuova era della mobilità elettrica.



E’ possibile pianificare l'itinerario includendo anche le soste per la ricarica. Il cuore di Mercedes Benz EQC è la batteria agli ioni di litio alloggiata nel pianale, in grado di erogare fino a 80 kWh per un’autonomia di 445 - 471 km. La batteria agli ioni di litio (Li-Ion) di ultima generazione è composta da 384 celle ed è alloggiata tra l'asse anteriore e quello posteriore. La vettura ricarica le batterie anche durante lamarcia per sfruttare la propria autonomia.



In fase di rilascio o di frenata il movimento rotatorio meccanico viene trasformato in energia elettrica e utilizzato per caricare la batteria ad alto voltaggio. Entrambi i motori elettrici assumono la funzione di generatori. EQC è dotata, di serie, di un caricabatteria raffreddato ad acqua con una potenza di 7,4 kW ed è compatibile con la corrente alternata di casa e delle stazioni di ricarica pubbliche.