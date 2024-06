BMW M2 2024

14/06/2024

La nuova BMW M2 rappresenta un upgrade nell’ambito del segmento delle sportive compatte. La vettura si presenta con una potenza maggiorata, un design più incisivo e dotazioni innovative. Tra le novità, la più importante è rappresentata dall’incremento di 15 kW/20 CV della potenza massima. Il motore a benzina a sei cilindri in linea ad alto regime con tecnologia M TwinPower Turbo raggiunge la potenza di 353 kW/480 CV.



In abbinamento sono proposti il cambio manuale a sei rapporti (opzionale) e il cambio M Steptronic a otto rapporti. Stilisticamente, la nuova BMW M2 si caratterizza per le superfici scolpite e le proporzioni atletiche.



Una griglia a doppio rene BMW orizzontale di grandi dimensioni e l'ingresso dell'aria inferiore suddiviso in tre sezioni ottimizzano il raffreddamento dei componenti del gruppo propulsore e dei freni. I fari a LED specifici del modello sono posizionati verso i bordi esterni del frontale, ciascuno di essi presenta un singolo faro circolare che genera sia gli anabbaglianti che gli abbaglianti.



Il profilo del veicolo è modellato da linee eleganti. I clienti possono ordinare la loro nuova BMW M2 scegliendo tra tre tinte unite, cinque tinte metallizzate e sei verniciature BMW Individual. L’euipaggiamento di serie comprende: cerchi in lega leggera M a due razze con finitura Jet Black nelle misure da 19 pollici all'asse anteriore e 20 pollici all'asse posteriore.



A bordo spiccano i contenuti specifici M del BMW Curved Display e dell'opzionale BMW Head-Up Display. La digitalizzazione porta a una riduzione del numero di pulsanti e comandi nell'abitacolo ed è accompagnata da una riprogettazione del quadro strumenti.