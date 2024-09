Audi Q5 2025

03/09/2024

La nuova Audi Q5 costituisce la terza generazione del SUV Audi, lanciato per la prima volta nel 2008, ed è il secondo modello, dopo Audi A5, basato sull’innovativa piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle vetture con motore termico anteriore longitudinale. Il restyling si fa notare per il design più sportivo rispetto al precedente modello.

La vista laterale è caratterizzata dalla linea di cintura ascendente, mentre il frontale è dominato dall’ampio single frame con struttura tridimensionale a nido d'ape.



Gli interni rinnovati sono caratterizzati da un’atmosfera digitale. La plancia della vettura è caratterizzata dall’Audi Digital Stage, composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display curvo da 14,5 pollici del sistema MMI oltre che dallo schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici. Come Audi Q6 e-tron e Audi A5, la nuova Audi Q5 adotta la seconda generazione della tecnologia OLED che amplia la gamma delle funzioni dedicate alla sicurezza.



Innovativo sport utility basato, la vettura offre efficienti motori benzina e diesel dotati della tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt. Al lancio, nuova Audi Q5 è disponibile con tre motorizzazioni, tutte caratterizzate dalla tecnologia MHEV plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.



Il propulsore 2.0 TFSI da 204 CV e 340 Nm di coppia è proposto nelle configurazioni a trazione anteriore o integrale quattro ultra. Al top della gamma, Audi SQ5 coniuga l’esclusività dei modelli Audi S e prestazioni sportive. La gamma si amplierà successivamente al lancio con le varianti plug-in. La commercializzazione è programmata durante il primo semestre 2025.