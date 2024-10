04/10/2024

Nuova proposta della gamma, Skoda Elroq si fa notare per il nuovo design Modern Solid, funzionale e robusto, ma sempre in linea con lo stile Skoda.

Tra gli elementi estetici più caratterizzanti spiccano il lettering Skoda in Unique Drak Chrome sul cofano e la Tech-Deck Face in nero lucido, ma soprattutto i fari a Led Matrix. Questi ultimi assicurano un’ ottima visibilità in ogni condizione.



Il profilo laterale di Elroq presenta una curva dinamica che parte dal montante A e si prolunga fino al tetto leggermente inclinato e che integra uno spoiler. L’aspetto robusto è sottolineato dai massicci paraurti e dai cerhci fino a 21 pollici.

Le barre sul tetto e le cornici dei finestrini sottolineano ulteriormente il design del veicolo.



A bordo l’abitacolo è spazioso e ricco di funzioni avanzate per accompagnare il conducente in una confortevole esperienza di guida. Sono presenti i sedili massaggianti, climatizzazione a tre zone, materiali sostenibili e posizione di guida rialzata. Non mancano dispositivi dedicati all’assitenza di guida e alla sicurezza. La batteria da 82 kWh consente un’autonomia fino a 580 km.