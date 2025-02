McLaren MCL38 Celebration Edition

19/02/2025

MCL38 Celebration Edition è una configurazione speciale a tiratura limitata con cui il brand McLaren celebra la vittoria del Campionato del Mondo Costruttori di Formula 1 2024.

Nove Artura Celebration Edition e nove 750S sono disponibili in questa declinazione, un numero che richiama la nona vittoria del Campionato Costruttori di McLaren.



Le sportive Celebration Edition presentano una livrea su misura curata da McLaren Special Operations, con le colorazioni Papaya Orange e Antracite che distingue McLaren nel mondo del motorsport.



A bordo, ogni esemplare delle nove Artura e delle nove 750S MCL38 Celebration Edition presenta una targhetta identificativa che incorpora una sezione originale della carrozzeria di un'auto di Formula 1 MCL38. Un'ulteriore targa elenca le pole position, le vittorie in gara e i giri più veloci registrati dall'auto di Formula 1 MCL38 durante la stagione 2024.



Nella McLaren Artura MCL38 Edizione Celebration troviamo: verniciatura esclusiva; battitacco esteso in fibra di carbonio firmato dai piloti Lando e Oscar; targa di dedica; logo Champions Laurel sul poggiatesta; targhetta con track record e indicatore del volante a ore 12 color Papaya.



Sulla versione McLaren 750S MCL38 Edizione Celebrativa spiccano, oltre a questi elementi, anche una striscia specchio color Papaya e una striscia color papaya sullo splitter anteriore. Entrambi i modelli propongono la tipica monoscocca in fibra di carbonio di McLaren.

La 750S è dotata anche di un’ala posteriore attiva e di un sistema di sospensione Proactive Chassis Control III.