FV Frangivento Asfane´ Diecidieci: anteprima a Monte Carlo

E’ una Hypercar l’auto che in veste di anteprima sarà presentata prima al Mauto, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, il 30 maggio, e in seguito presso l’Ambasciata d’Italia di Monte Carlo, in occasione della festa della Repubblica Italiana, il 2 giugno.







La FV Frangivento Asfanè DieciDieci rappresenta il primo prototipo di produzione, evoluzione del concept presentato al Salone di Torino 2016 come anticipatore della propulsione ibrida e elettrica ad alte prestazioni.Il nome Asfanè è composto di tre termini del dialetto piemontese “as” “fa” “nen”, cioè “non si fa”, una sorta di provocazione che allude all’aver reso possibile una concept e impossibile, mentre l’aggiunta di DieciDieci si riferisce invece alla potenza complessiva di 1010 cavalli fornita dal propulsore turbo benzina e dai due motori elettrici.



Rispetto alla concept di partenza ci sono molti elementi differenti. Fra questi riconosciamo il nuovo musetto anteriore e gli interni rivisti, la scocca battuta a mano in alluminio e carbonio, il telaio in alluminio, la trazione integrale, il motore termico posteriore con compressore volumetrico unito a due motori elettrici sull’asse anteriore.

La nascita della vettura è il frutto di una sinergia tra diverse aziende di eccellenza italiane fra cui Pirelli, Sparco, Brembo, OZ Racing, AM Costruzione Modelli, Mastery Design, JM, Car Racing, Gavio, Emiro World Wide, Mancini Fuoriserie, Disegno Giorgio Pirolo, Freeland Car, Mir Creazioni ed altre ancora.



Le superfici sono state modellate in funzione dell'aerodinamica, da cui trae ispirazione il nome Frangivento. Gli altri interventi stilistici sono derivati invece dalla tecnica, come il convogliatore d'aria sul tetto per garantire la pressione richiesta dal turbocompressore volumetrico e l'aggiunta delle nuove prese d'aria nella fiancata. A livello cromatico si nota il nero lucido pianoforte, abbinato ai fascioni laterali satinati in argento. Negli interni dominano le tinte rosso rubino e il bianco delle pelli conciate e sellate da Gavio ed Emiro Worldwide.