Villa d´Este: le due ruote immancabili protagoniste

Tradizione e modernità del mondo a due e quattro ruote si fondono a Villa d’Este per creare un ensamble ricco di fascino e nostalgia per un pubblico raffinato e amante della ricercatezza ed esclusività. Tra le numerose proposte che hanno partecipato in un quella che è una cornice naturale di grande impatto emotivo, riserviamo uno sguardo dettagliato alla BMW Motorrad Concept R18, che esprime in chiave attuale lo spirito dei grandi classici del brand.



Il design è di impronta vintage, ma accompagnato da un tocco sapiente di contemporaneità. Markus Schramm, Direttore di BMW Motorrad, ha così spiegato. Con questa moto da sogno BMW Motorrad offre la propria emozionante versione per il mercato delle grandi Cruiser. “Con un’evidente estetica minimalista” - dichiara Edgar Heinrich, Responsabile del Design di BMW Motorrad,- “la Concept R18 incarna, a mio avviso, l’essenza del motociclismo”.



La BMW Motorrad Concept R18 è una moto che appare primitiva, naturale, concentrandosi sull’essenziale. E’ subito riconoscibile come appartenente alla famiglia BMW. Offre: motore boxer, telaio a culla, albero di trasmissione in evidenza, serbatoio a forma di goccia in vernice nera e linee di contrasto applicate a mano, tutto secondo i clichè di BMW Motorrad pur mostrando linee improntate alla modernità.



Il telaio e il serbatoio creano una linea comune dallo sterzo al mozzo della ruota posteriore e regalano sinuosità ed eleganza alla vista laterale. Le grandi ruote a raggi (21 pollici quella anteriore e 18 pollici la posteriore) offrono una tenuta sicura e bilanciano le dimensioni del propulsore. Questa motocicletta è equipaggiata, come in passato, con pneumatici Metzeler.



Il cuore è rappresentato dal motore boxer bicilindrico 1800 CC, che ricorda i motori bicilindrici che BMW Motorrad costruiva fino alla fine degli anni ’60 ma con una cilindrata maggiore e un moderno sistema di raffreddamento ad aria/olio. Il prototipo boxer è stato progettato nei minimi dettagli: il blocco motore e la trasmissione sono in alluminio con microsfere di vetro.

Il badge del motore porta il nome della Concept Bike e ne sottolinea la qualità. Un altro punto di forza è l'albero di trasmissione cromato a vista che collega la ruota posteriore. Non ci sono ulteriori coperture in nessuna parte della motocicletta, contribuendo a rendere visibili tutti i componenti. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet