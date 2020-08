Porsche Taycan: innovazione in primo piano

La nuova generazione di Porsche Taycan, porta in dote molte nuove funzionalità che migliorano in maniera sostanziale l’esperienza di guida. La nuova funzione Plug & Charge, ad esempio, consente di ricaricare comodamente e di pagare senza bisogno di carte o app.



Basta inserire il cavo di ricarica e attraverso una comunicazione crittografata con la stazione di ricarica compatibile con Plug & Charge sarà possibile avviare automaticamente sia la ricarica che i pagamenti.



Disponibile anche un display head-up a colori che proietta le informazioni rilevanti direttamente nel campo visivo del conducente. Inoltre, attraverso la nuova funzione Smartlift, installata di serie in combinazione con le sospensioni pneumatiche adattive, la nuova Taycan può essere programmato in modo che si sollevi automaticamente come nel caso di dossi o sui vialetti dei garage, ad esempio.



La funzione Smartlift può anche influenzare attivamente l'altezza di guida del veicolo nei viaggi in autostrada regolando il livello del veicolo per ottenere il miglior compromesso tra efficienza e comfort.Un caricabatterie AC di bordo da 22 kW è offerto, invece, come optional. Con questa unità, la batteria si carica in circa la metà del tempo necessario rispetto al caricabatterie standard da 11 kW con corrente alternata.

Ulteriori, nuove e intelligenti funzioni di ricarica sono disponibili in combinazione con Mobile Charger Connect e Home Energy Manager. Tra questi la funzione power guard è in grado di prevenire un sovraccarico della rete domestica.



Tra i dispositivi di assistenza al conducente troviamo l'Active Lane Keep Assist, che mantiene il veicolo al centro della corsia con un intervento continuo dello sterzo, anche nel traffico. InnoDrive adatta individualmente la velocità in base alle condizioni stradali.



Per quanto riguarda le performance troviamo netti miglioramenti anche su questo fronte. Grazie al Launch Control, lo scatto da 0 a 200 km/h in 9,6 secondi, riducendo il tempo precedente di 0,2 secondi.



Il model year 2021 di Taycan include nel suo equipaggiamento sette nuovi colori: Mahogany Metallic, Frozenberry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Chalk, Neptune Blue and Ice Grey Metallic. Per tutte le versioni è previsto anche il Carbon Sport Design Package.